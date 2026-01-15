El aeropuerto de Castellón confirma 400.000 plazas y 2.400 vuelos regulares para el 2026: los destinos
El Consell mantiene el objetivo de alcanzar los 500.000 usuarios esta legislatura
Ponen en valor el retorno de 4,1 euros por cada uno invertido en la infraestructura
El aeropuerto de Castellón ofrecerá este año un total de 400.000 plazas en los 2.400 vuelos regulares programados entre las 16 rutas comerciales confirmadas que operarán cuatro compañías a destinos nacionales e internacionales.
Así lo han confirmado este jueves en la presentación de la oferta para este ejercicio que ha acogido la terminal de pasajeros de la infraestructura de Vilanova d'Alcolea, en la que ha participado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y el director general de Aerocas, Justo Vellón, además de representantes de entidades del sector turístico provincial.
"Crecimiento ordenado y alineado"
La infraestructura, como ha asegurado Vellón, pretende este año "seguir creciendo, con orden y alineado con el del propio territorio". El director geneal ha destacado que "vamos a añadir dos rutas más que esperamos que se consoliden, a Manchester y Bolonia". Ambas se suman a la oferta, ya existente el año pasado, a Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Cluj-Napoca, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca.
Vellón también ha destacado el trabajo desarrollado "de forma coordinada con Diputación, hoteles, agencias de viajes y organización vinculadas al sector turístico". Una apuesta que se plasma en la "operativa chárter que tendrá lugar este año impulsada por Introducing Castellón y que permitira que miles de turistas eslovacos vengan a la provincia".
"El aeropuerto vive el mejor momento de su historia", ha valorado Martínez Mus, quien se ha mostrado convencido de que "la próxima vez que vengamos seguirá siendo el mejor momento". El vicepresidente ha puesto en valor los datos y el hecho de que, como publicó este diario, la infraestructura supere a otras 18 de Aena, además de la labor que se realiza con los sectores aeronáuticos y aeroespacial.
Hacia el medio millón
Sobre las cifras, una vez superado el objetivo de 300.000 usuarios, el dirigente autonómico ha aclarado que el plan estratégico aspira a superar los 500.000 usuarios al final de legislatura. "Vamos paso a paso", ha señalado, aunque se ha mostrado optimista de que se alcanzará "y cuanto antes, mejor". En este sentido, ha comentado que sigue abierta la línea de trabajo de sumar operativas chárter de la mano del sector.
La titular de Turismo, por su parte, ha destacado que el aeropuerto "por cada euro invertido genera 4,1 euros de riqueza y 85 puestos de trabajo", calificando que el crecimiento que se plasma en las cifras se produce "a nivel social y económico, no solo estadístico". "El aeropuerto camina hacia un futuro prometedor consolidándose como un nodo logístico, industrial y turístico", ha sentenciado Cano en su intervención en el acto.
“El aeropuerto de Castellón no solo ha cumplido, sino que ha superado con creces las expectativas. Hoy es en un motor clave para el turismo, el comercio y la proyección internacional de nuestra provincia”, ha indicado Barrachina, quien ha defendido que "el aeropuerto ha demostrado una vez más que cuando las administraciones apuestan con convicción por proyectos estratégicos, los resultados llegan”.
Impulso al turismo
El acto ha concluido con una mesa de diálogo moderada por la gerente del Patronato Provincial de Turismo, Virginia Ochoa; que ha contado con la participación de Yolanda González, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur); de Iker Llano, de Introducing Castellón y de Óscar García, de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV).
Todos ellos han coincidido en destacar el potencial de la infraestructura para contribuir a impulsar el sector turístico y para "ganar competitividad". Asimismo, desde las agencias de viajes han trasladado la necesidad de que se mejore la conexión de la infraestructura en transporte público con las localidades del norte de la provincia, como Peñíscola o Vinaròs.
