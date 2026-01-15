Atrapados en un laberinto burocrático un año y medio para conseguir un profesional de apoyo para su hijo con autismo en Castellón

Atrapados en un laberinto burocrático desde hace un año y medio. Así está una familia de Castellón, que desde junio del 2024 está intentando conseguir un profesional de apoyo para su hijo con trastorno del espectro autista (TEA). Un trámite que debería estar solventado en un plazo de seis meses para el que todavía no existe respuesta por lo que se preguntan por qué la Conselleria de Bienestar Social no garantiza que su hijo pueda disponer de este derecho a un recurso reconocido por la ley de dependencia.

Un asistente

Bruno, que tiene seis años y medio, tiene una discapacidad reconocida y una dependencia de grado 2, por el que tiene reconocida una prestación. El menor está escolarizado en un centro ordinario público, con apoyos. La familia, viendo que el menor precisaba mayor acompañamiento, quería solicitar una Persona de Asistencia Terapéutica Infantil, una figura reconocida en la ley de dependencia que apoya a menores con discapacidades para su inclusión social y autonomía que se debe tramitar por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Bienestar Social. Para ello iniciaron el trámite en junio del 2024. "Es un expediente que se tiene que resolver 6 meses máximo. Y todavía estamos ahí, que no hay forma" , explica Marta Alcaraz, la madre del menor.

Trámites en el Ayuntamiento

Los trámites se efectuaron por parte de dos trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Castelló, en las instalaciones del Grau, que les corresponden por zona. Debía hacerse un cambio de preferencias para poder optar al PATI, presentar un proyecto de vida y efectuar la contratación. Sin embargo, tras presentar toda la documentación que se les ha solicitado y varias reclamaciones, el expediente parece atascado en un laberinto burocrático.

Los padres presentaron la solicitud en junio del 2024. / MANOLO NEBOT ROCHERA

"A los 6 meses, en enero del 25, yo ya estaba en contacto con la trabajadora social del centro de atención temprana, donde nos iban a facilitar esta persona de apoyo e íbamos a iniciar el contrato y entonces la trabajadora social empezó a investigar y se dio cuenta de que el expediente no estaba bien hecho", advierte, consternada. En agosto del 2025, la familia advertía en un escrito al consistorio, que la documentación parecía perdida en el olvido.

Los padres tenían una especial preocupación porque este año, su hijo pasaba de Infantil a Primaria y confiaban en que pudiera comenzar el curso ya con el asistente, algo que no ha sido posible. Su prioridad era tener esta persona de apoyo para asegurar la supervisión y la seguridad de su hijo en el centro", señalaba. A estas alturas, todavía no está la resolución y su hijo sufrió una fractura de brazo en el centro.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Castelló indicaron este jueves que el expediente está completo a la espera de la resolución por parte de la conselleria de Bienestar Social no existiendo en el ámbito municipal ninguna tarea pendiente. Por parte de la concejala de Bienestar Social ya se ha hablado con la dirección territorial de Bienestar Social para que cuanto antes la familia se informada de la aprobación de esta ayuda, han manifestado.