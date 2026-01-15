AVA-Asaja cuantifica en 120 millones las pérdidas de la agricultura en Castellón en 2025

El 2025 fue un "año difícil" para la agricultura y la ganadería de Castellón. La climatología jugó una mala pasada al sector, lo que unido a las plagas y al alza de los costes, provocó unas pérdidas de 120 millones de euros. Así lo ha estimado este jueves la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que en el conjunto de la Comunitat ha cuantificado el déficit en 340 millones.

El presidente ente de AVA, Cristóbal Aguado, ha hecho balance del año agrario y ha anunciado, asimismo, las próximas movilizaciones para tratar de parar el acuerdo entre la UE y Mercosur que se firma este sábado, aunque debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Las protestas serán el 20 de enero en Estrasburgo, convocada por el COPA-COGECA y a la que asistirá una delegación valenciana, y el 29 de enero en València, convocada dentro del calendario de protestas conjuntas de ASAJA, COAG y UPA a nivel nacional. "Este tratado es la gota que colma el vaso. Perjudicará a los cítricos, la ganadería o el arroz", ha recordado.

Volviendo al balance del 2025, y tras un 2024 históricamente trágico por la dana y la sequía, en 2025 las adversidades climáticas provocaron en Castellón 60 millones de pérdidas, sobre todo por los numerosos temporales de pedrisco y las lluvias persistentes en diciembre.

En términos de rentabilidad, los productores de la provincia perdieron 15 millones (40 en el conjunto de la Comunitat) porque los precios en origen no permitieron cubrir las mermas de cosecha y los costes de producción. Mientras los gastos aumentaron un 7% en el último año (destacan los encarecimientos de fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria) los precios percibidos descendieron un 1%, según datos del Ministerio de Agricultura hasta septiembre. La asociación resalta los malos resultados en cítricos, uva para vino y cava, arroz, cebollas, patatas, sandía, algarrobas, olivar, cereales, trufa, porcino, ovino-caprino, cunicultura y apicultura. Los ataques de plagas y enfermedades causaron en 2025 unas pérdidas de otros 15 millones. En Castellón, los cultivos más afectados fueron los cítricos (a la consolidación del nuevo trips de Sudáfrica hay que destacar importantes daños por ácaros y moscas blancas).

20 millones por la sobrepoblación de jabalís

En ganadería, 2025 fue un año negro de sanidad animal. Las explotaciones redoblaron sus esfuerzos en bioseguridad ante los brotes de gripe aviar, dermatosis nodular contagiosa (DNC), lengua azul y la enfermedad de Newcastle. Asimismo, el hallazgo de jabalís muertos por peste porcina africana (PPA) en Cataluña, además de suponer una grave amenaza para el sector, ya causó al final de año un descenso de los precios en origen de la carne de cerdo.

La superpoblación de fauna salvaje ocasionó en 2025 unas pérdidas de 20 millones en el sector provincial, mientras que las pérdidas estimadas a causa de los robos se mantuvieron en 10 millones de euros.

Cristóbal aguado ha criticado duramente decisiones de la Comisión Europea en 2025 que "sacrificaron" al sector agrario frente a otras prioridades, tales como la propuesta sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) que contempló un recorte del 22% de las ayudas; la ampliación del acuerdo con Ucrania que aumentó un 583% las cuotas sin arancel de la miel; el acuerdo con Estados Unidos que impuso un arancel del 20% a productos europeos como el aceite, vino y frutos secos; los aranceles de China al sector porcino como represalia por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos; y el inicio del proceso de ratificación del tratado con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que no se llegó a ratificar en 2025 por las reticencias de Francia e Italia a raíz de la gran manifestación del 18 de diciembre en Bruselas, convocada por Copa-Cogeca, con la participación de AVA-ASAJA. La asociación también se concentró a las puertas del Ministerio de Agricultura el 4 de junio por la crisis del cereal. De cara a 2026, las protestas agrarias continuarán para reclamar reciprocidad en las importaciones, simplificación de la burocracia y unas políticas agrarias que garanticen una rentabilidad digna a los productores.