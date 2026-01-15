Barrachina exige al Gobierno que atienda a Castellón ante el silencio de dos años a la solicitud de reuniones

La presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, ha lamentado este jueves el silencio durante dos años del Gobierno de España y ha exigido que atienda a Castellón y dé respuesta a la solicitud de reuniones.

La dirigente provincial critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga sin atender las peticiones de encuentros con los ministros competentes de Industria, Transporte, Hacienda y Transición Ecológica para trasladarles las necesidades y demandas del conjunto de la provincia de Castellón.

A Puente y Hereu, el 16 de enero de 2024

Fue el pasado 16 de enero de 2024 cuando la dirigente provincial realizó petición de reunión con el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con el objetivo de elevar las reivindicaciones de los sectores cerámico y del transporte, fundamentales para el desarrollo de la provincia de Castellón.

Reuniones que, a día de hoy, siguen sin respuesta, a pesar de que, como apunta la presidenta de la Diputación, “es necesario y urgente apoyar el sector cerámico y esa ayuda debe llegar desde todas las administraciones a nivel provincial, autonómico y nacional”. Y es que el cerámico es, sin duda, un sector vital e imprescindible para la provincia de Castellón como “fuente de economía, innovación y progreso”.

“Desde la Diputación de Castellón continuaremos trabajando con seriedad y lealtad para que la cerámica y el transporte, del que dependen miles de empleos y familias, puedan seguir siendo generadores de empleo”, ha destacado la dirigente provincial.

A Montero, en abril de 2024 y mayo de 2025

Tampoco ha recibido respuesta la solicitud de reunión, realizada en abril de 2024 y en mayo del 2025, con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Es inadmisible que, tras dos años de silencio, el Gobierno de España siga ignorando las necesidades de Castellón. La falta de respuesta a nuestras solicitudes no solo demuestra su desinterés por nuestra tierra, sino que pone en riesgo sectores clave para nuestra economía”, ha expresado la dirigente provincial.

Barrachina insiste en la necesidad de reunirse con María Jesús Montero para exigir los 105 millones de euros que el Gobierno central adeuda a la institución provincial. “No pedimos privilegios, exigimos lo que nos corresponde, y pedimos respeto y compromiso firme con Castellón”.

“Junto con la exigencia de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para que nos llegue lo que nos corresponde, es necesario lograr una distribución más justa de los recursos estatales que nos ayude a prestar mejores servicios públicos de calidad a nuestros vecinos”, ha reiterado Barrachina. Todas estas reivindicaciones se trasladaron de nuevo en una nueva petición el 9 de mayo de 2025, “pero nada, seguimos sin respuesta”, lamenta la presidenta de la Diputación.

A todo ello se suma el silencio por parte de la entonces ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que se solicitó audiencia el 5 de abril de 2024, con el fin de hacerle partícipe de los proyectos para garantizar el agua a la población y compartir proyectos que dotaran a la provincia de infraestructuras clave para asegurar este bien básico.

A Aagesen, en septiembre de 2025

Tras ese no, el 19 de septiembre de 2025 se volvió a insistir solicitando reunión a la actual ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, “quien tampoco nos ha dado respuesta y no hemos podido trasladarle las inversiones necesarias que permitan proteger a las familias castellonenses de los riesgos de las lluvias torrenciales”, ha expresado la presidenta provincial.

Con todo, la máxima representante de la Diputación ha indicado que “a pesar de este abandono por parte del Gobierno de España, desde la Diputación de Castellón seguimos gestionando, invirtiendo y planificando el futuro de nuestra tierra con hechos, no con promesas vacías”. “Nuestro compromiso con los castellonenses es firme y seguiremos reivindicando el trato justo que merece Castellón y el respeto a sus instituciones”, ha sentenciado.

“No voy a dejar de alzar la voz y reivindicar lo que es justo y corresponde a nuestra provincia, a nuestros 135 municipios. Por ello, desde la Diputación de Castellón seguiremos defendiendo nuestro territorio y exigiendo al Gobierno de España lo que Castellón necesita y merece”, ha concluido Barrachina.