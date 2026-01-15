Cierra un recurso para personas con discapacidad de Castellón por falta de financiación: "Es un golpe muy duro"
“Sin el compromiso de las administraciones, resulta imposible mantener un proyecto que garantiza derechos fundamentales", manifiesta su coordinador
Un recurso que prestaba atención en Castellón a personas con discapacidad cierra de forma indefinida por falta de financiación. “Es un golpe muy duro para la comunidad de personas con diversidad funcional”, ha declarado Benito Pérez Agüera, coordinador de la Oficina de Vida Independiente (OVI) Soledad Arnau Ripollés, un proyecto pionero en la Comunitat.
Asistente personal
Desde su creación, la OVI ha ofrecido asesoramiento, acompañamiento y orientación en la gestión de proyectos de vida independiente, así como apoyo en la selección y contratación de asistentes personales a cerca de 200 personas usuarias, realizando más de 500 intervenciones con personas con diversidad funcional. Con el cierre, también dejará de estar operativa la bolsa de Asistentes Personales, que reunía a cerca de 300 profesionales de toda la provincia.
Derechos fundamentales
"Sin el compromiso de las administraciones, resulta imposible mantener un proyecto que garantiza derechos fundamentales como la autonomía personal y la participación en la comunidad", manifiesta Pérez, que explica que no han obtenido una resolución favorable en la convocatoria de financiación para 2026.
Desde la OVI lamentan que esta situación suponga un retroceso en materia de derechos e inclusión: “La garantía de una vida independiente no puede recaer únicamente en las entidades sociales o en las propias personas usuarias; es necesaria una implicación fi rme y real de las instituciones públicas
