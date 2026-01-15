Sigue el cierre de bancos: otro municipio de Castellón anuncia que se queda sin su única sucursal

Apenas unos días han bastado para que hasta tres localidades del interior de la provincia de Castellón afronten el cierre de la única oficina de una entidad bancaria que mantenían activa y para quedarse, incluso, sin cajero automático.

Tras anunciarse la clausura de las sucursales existentes en les Useres y Catí, este jueves se ha confirmado que Vistabella del Maestrat, en la comarca de l'Alt Mastrat, correrá la misma suerte y sufrirá la clausura de la única entidad que opera en la poblacion.

"Nos obligará a desplazarnos"

"Es una situación límite para el vecindario porque vulnera los derechos de la ciudadanía y nos obligará a desplazarnos para realizar gestiones bancarias o extraer dinero", ha denunciado el alcalde, Jordi Alcon, quien ha lamentado que "no tener ninguna entidad bancaria en el pueblo reducirá también los servicios que se ofrecen al vecindario y al turismo que nos visita".

Y es que, la población, como apuntan desde el consistorio, tiene visitantes durante todo el año gracias a los parajes naturales que rodean la localidad como el Parc Natural de Penyagolosa y a las actividades impulsadas desde la administración municipal. "Si el vecindario y los turistas no pueden extraer dinero del cajero, se condenará la economía local", ha declarado Alcon.

"Hablamos de políticas de despoblamiento y de garantizar unos derechos a los vecinos y vecinas de los pueblos de interior, pero después las acciones en el mundo real atentan contra unos derechos básicos que se tendrían que garantizar", ha criticado el primer edil, quien ha añadido que "si nos quedamos sin banco estamos obligados a desplazarnos una hora hacia Atzeneta del Maestrat, a pesar del riesgo en las carreteras en estaciones con lluvia y nieve".

"Inmovilismo del Consell"

En este contexto, el alcalde ha criticado el "inmovilismo" del Consell ante una problemática que se está repitiendo en los pueblos de interior. “La ley de despoblamiento existe, pero no se está aplicando de manera efectiva. Lo que está pasando en Vistabella también está pasando en otros municipios como Catí, Useres, Costur o els Ibarsos, donde la pérdida de servicios básicos como el banco continúa avanzando. Al final, el discurso va por un lado y la realidad va por otra”, ha aseverado Alcon.

Desde el Ayuntamiento sostienen que se ha iniciado ya una ronda de trámites y gestiones para intentar revertir esta decisión, así como contactos con otras entidades bancarias para estudiar posibles alternativas que permitancan mantener un servicio financiero mínimo en el municipio. “No dejaremos de trabajar hasta agotar todas las vías posibles”, ha asegurado el alcalde.