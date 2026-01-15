Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís eleva a la Diputación la exclusión financiera en los pueblos del interior de Castellón

La formación valencianista eleva una moción al pleno tras conocerse que tres localidades perderán su única oficina operativa

Los diputados provinciales de Compromís, David Guardiola y Maria Fajardo.

Los diputados provinciales de Compromís, David Guardiola y Maria Fajardo. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

Compromís elevará al pleno de la Diputación de Castellón la problemática de la exclusión bancaria ante la ola de cierres de entidades, con una nueva clausura confirmada este jueves en Vistabella del Maestrat.

Un proceso que, para el portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, "supone una falta de igualdad y de acceso a servicios básicos para la población rural". "Es un proceso de exclusión que no podemos aceptar. La gente que vive en los pueblos debe poder acceder a los servicios financieros con dignidad, sin depender de oficinas móviles puntuales ni de cajeros antiguos que casi no funcionan", ha añadido.

"Garantizar que los servicios funcionan"

Para hacer frente a esta situación, Compromís presenta una moción centrada en combatir la exclusión financiera que defiende que la institución provincial asuma un papel activo y de liderazgo, convocando reuniones con las entidades bancarias para garantizar cajeros automáticos modernos, accesibles y operativos, así como una atención presencial de calidad, especialmente para las personas mayores y en municipios con actividad turística.

No se puede considerar que un pueblo está atendido cuando solo tiene una oficina móvil un día a la semana. La Diputación debe exigir compromisos claros y garantizar que los servicios funcionan cuando la gente los necesita, también los fines de semana y festivos”, ha añadido Guardiola

Finalmente, el texto también reclama reforzar los programas de alfabetización financiera y digital con formación presencial y acompañamiento personalizado, e insta al Consell a recuperar y ampliar las líneas de ayuda contra la exclusión financiera.

