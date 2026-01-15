Compromís eleva a la Diputación la exclusión financiera en los pueblos del interior de Castellón
La formación valencianista eleva una moción al pleno tras conocerse que tres localidades perderán su única oficina operativa
Compromís elevará al pleno de la Diputación de Castellón la problemática de la exclusión bancaria ante la ola de cierres de entidades, con una nueva clausura confirmada este jueves en Vistabella del Maestrat.
Un proceso que, para el portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, "supone una falta de igualdad y de acceso a servicios básicos para la población rural". "Es un proceso de exclusión que no podemos aceptar. La gente que vive en los pueblos debe poder acceder a los servicios financieros con dignidad, sin depender de oficinas móviles puntuales ni de cajeros antiguos que casi no funcionan", ha añadido.
"Garantizar que los servicios funcionan"
Para hacer frente a esta situación, Compromís presenta una moción centrada en combatir la exclusión financiera que defiende que la institución provincial asuma un papel activo y de liderazgo, convocando reuniones con las entidades bancarias para garantizar cajeros automáticos modernos, accesibles y operativos, así como una atención presencial de calidad, especialmente para las personas mayores y en municipios con actividad turística.
“No se puede considerar que un pueblo está atendido cuando solo tiene una oficina móvil un día a la semana. La Diputación debe exigir compromisos claros y garantizar que los servicios funcionan cuando la gente los necesita, también los fines de semana y festivos”, ha añadido Guardiola
Finalmente, el texto también reclama reforzar los programas de alfabetización financiera y digital con formación presencial y acompañamiento personalizado, e insta al Consell a recuperar y ampliar las líneas de ayuda contra la exclusión financiera.
- Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
- El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol