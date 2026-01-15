Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consejo Rector de ITC-AICE aboga por unanimidad por un único congreso Qualicer

El instituto considera clave que se celebre en Castellón

Celebración del Consejo Rector y Asamblea de ITC-AICE.

Celebración del Consejo Rector y Asamblea de ITC-AICE. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Consejo Rector y Asamblea que conforman el máximo órgano de gobierno del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) han votado etse jueves, por unanimidad, y en referencia a las circunstancias acaecidas en torno al Congreso Qualicer, que consideran estratégico para el sector cerámico que exista un único congreso mundial de referencia en calidad cerámica, sólido científicamente, con apoyo institucional amplio y con una gobernanza clara.

Además, es clave que este congreso se celebre en Castellón, tanto por la importancia que tiene el clúster cerámico en España como a nivel mundial, a riesgo de que, si se pierde esta referencia a escala global, algún otro país podría asumir el liderazgo en este sentido, lo que supondría una gran pérdida para el sector y clúster cerámico castellonense.

 El ITC-AICE asegura asimismo que mantendrá su compromiso con la excelencia científico-técnica, seguirá impulsando el conocimiento y la innovación en calidad cerámica y está dispuesto a reanudar una colaboración estructurada con un único congreso que cuente con el amplio respaldo de las empresas e instituciones del sector cerámico.

 Con independencia de lo anterior, el ITC-AICE se ofrece a acompañar el proceso de reconstrucción de un congreso mundial único para la calidad cerámica.

