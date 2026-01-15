La consellera de Industria pide “medidas inmediatas y certidumbre" para el sector azulejero

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec) para analizar la "compleja" situación que atraviesa el sector cerámico y ha reclamado la necesidad de adoptar “medidas urgentes e inmediatas que aporten estabilidad y certidumbre a una industria estratégica para la Comunitat Valenciana”.

En la reunión, el presidente de Asebec, José Miquel, el vicepresidente, Rubén Gómez, y el secretario general, Juanjo Martínez, han trasladado a la consellera su gran preocupación por el contexto actual del sector y se han alineado completamente con las reivindicaciones planteadas por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer).

Marián Cano ha señalado que “la preocupación expresada por Asebec es plenamente compartida por la Generalitat”, y ha advertido de que el sector cerámico “no puede seguir soportando el abandono, inacción y maltrato continuado del Gobierno de España, que pone en serio peligro la viabilidad de una industria estratégica”, que en la provincia de Castellón genera 21.000 empleos directos y cerca de 90.000 indirectos, con una facturación aproximada de 5.000 millones de euros.

Para la titular de Industria, “cuando todos los eslabones del clúster cerámico están alertando y coinciden en las reivindicaciones, es evidente que estamos ante una situación crítica que exige respuestas urgentes”. En este sentido, ha reclamado “medidas inmediatas” que aporten certidumbre, especialmente en el ámbito energético y regulatorio”.

La Generalitat, ha insistido Cano, va a apoyar al sector cerámico “de forma decidida y sin fisuras”, y ha asegurado que el Consell “trasladará estas reivindicaciones allí donde sea necesario para defender una industria que, por su peso económico, su capacidad de exportación, innovación y generación de empleo es clave para la economía de la provincia de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana”.

Un impacto de 200 millones de euros

Cano ha denunciado que el Gobierno central ha incumplido desde 2021, el compromiso de impulsar subastas energéticas que permitan la renovación de las instalaciones de cogeneración, esenciales para el sector azulejero por su alta eficiencia energética, “provocando el cierre progresivo de plantas, fundamentales para la competitividad del sector cerámico, con un impacto económico estimado de 30 millones de euros”.

La ausencia de un marco de subastas que permita su renovación y los recortes a la retribución plantados por el Gobierno central, “compromete gravemente la viabilidad de estas instalaciones acelerando el riesgo de cierre por falta de rentabilidad”, ha indicado.

A esta circunstancia hay que añadir la propuesta europea de recorte de los derechos de emisión gratuitos, que supondría un impacto adicional de 160 millones de euros.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de Asebec dentro del ecosistema industrial cerámico, que aglutina a cerca de 50 empresas y "constituye uno de los pilares fundamentales del clúster cerámico, al representar a los fabricantes de maquinaria y bienes de equipo para la industria cerámica".

“Estas empresas son esenciales para la modernización, la innovación tecnológica y la sostenibilidad del sector, y su fortaleza es clave para mantener el liderazgo internacional del clúster cerámico”, ha afirmado la consellera.

En este sentido, ha señalado la necesidad de contar con “un marco normativo y energético equilibrado y adaptado a la realidad industrial”, así como de “defender al azulejo de la Comunitat Valenciana frente a la competencia de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias que las industrias europeas”.