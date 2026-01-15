La exclusión financiera avanza en Castellón y alcanza a seis de cada diez municipios: todos los que ya están sin banco

Un gesto tan sencillo como sacar dinero o acudir a pagar el recibo de un impuesto puede volverse una tarea complicada, sobre todo si uno se encuentra en una zona rural. La exclusión financiera continúa ganando terreno en la provincia hasta el punto de que seis de cada diez localidades castellonenses ya no tienen ninguna oficina bancaria en funcionamiento, muchas de ellas de pequeño tamaño y ubicadas en el interior.

El último informe del Banco de España, publicado recientemente, junto a la estadística histórica plasma perfectamente cómo el sector bancario va reduciendo progresivamente sus oficinas en el territorio provincial. A fecha de septiembre del 2025, Castellón contabiliza un total de 223 sucursales en funcionamiento, que vienen a ser hasta un 44% menos (cerca de la mitad) en comparación con las 395 que existían una década atrás, en el 2015. En este periodo, por lo tanto, han dejado de funcionar 172 oficinas.

Municipios de Castellón con oficinas bancarias en 2015 Mapa coroplético que muestra los municipios de Castellón con oficinas bancarias en el año 2015.

Solo 56 de 135

Si la implantación del sector bancario se observa por municipios, la evolución hace saltar todavía más las alarmas. De las 135 localidades que conforman la provincia, ahora solo los vecinos de 56 pueden acudir a una ventanilla para hacer un ingreso o abrir una cuenta bancaria. Las otras 79 poblaciones, que representan el 59% de la provincia o seis de cada diez, ya no tienen ninguna entidad bancaria en sus calles. En la última década, 13 localidades se han quedado sin este servicio, ninguna de ellas ubicada en el litoral.

Estas cifras se espera que vayan a peor este 2026, pues según ha podido saber este diario al menos cinco municipios de la provincia están amenazados por los cierres de su única sucursal, todos del interior. Entre ellos figura les Useres, que como recogió este diario a raíz de una denuncia del grupo Avancem pel poble-Compromís, conoció recientemente la clausura de la única sede en funcionamiento y, por ende, la desaparición del cajero automático. Y también Catí, como se sabe ahora.

Basta con tirar de hemeroteca para encontrar más casos similares en los últimos años. Villahermosa por ejemplo sufrió esta misma pérdida el año pasado, llevando a su consistorio a sufragar la dotación de un cajero automático para disponer de servicio.

Municipios de Castellón con oficinas bancarias en 2025 Mapa coroplético que muestra los municipios de Castellón con oficinas bancarias en 2025.

En riesgo de despoblamiento

La exclusión financiera se ceba además con las localidades en riesgo de despoblamiento. Quienes ven como bajan la persiana los bancos alertan de que el impacto va mucho más allá de no poder sacar dinero, pues las clausuras se erigen como un obstáculo a la hora de atraer población. También es una traba económica, para el desarrollo de las compañías de la zona. E incluso para recibir a residentes estacionales durante las vacaciones o periodos festivos.

«Existe un gran problema, porque los cierres afectan sobre todo a localidades en las que suele haber vecinos de una media de edad avanzada que no se pueden desplazar para ir al banco», valoran a este diario desde la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) de la Comunitat Valenciana. Desde la entidad añaden que las entidades buscan «digitalizarse más» y «forzar a los consumidores para que se abran más cuentas on line».

Sin embargo, afean que esa intención choca con «la brecha digital, que sigue siendo importante y no se están poniendo medidas para minimizarla a pesar de que lo reclamó el Gobierno». «Estamos de acuerdo en avanzar tecnológicamente, pero no en que se deje atrás a los consumidores», concluyen desde Adicae.

Las alternativas

Mantener únicamente el cajero se erige, en algunos casos, como la alternativa que se halla para mantener el servicio bancario. En otras ocasiones, algunas entidades dan cobertura a estas poblaciones mediante una sucursal itinerante que, con un camión adaptado, se instala periódicamente en un punto de la localidad. Otra solución ofertada por el momento consiste en un acuerdo suscrito con Correos para distribuir efectivo a través de su red de oficinas y carteros.