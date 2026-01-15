Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El instagramer que buscaba a Paco y Fina les encuentra en Castellón: "No penséis que hay que hacerlo todo cuando somos jóvenes"

Javi Ribas hizo un llamamiento para localizar a esta pareja de septuagenarios que conoció en Laponia: “Sois mis referentes, y creo que ahora también lo sois de mucha más gente”

La historia, viral en redes sociales, ha tenido final feliz.

La historia, viral en redes sociales, ha tenido final feliz. / Mediterráneo

Francis Aznar

La historia de Paco y Fina ya tiene final —y es feliz—. La pareja de Castellón que el instagramer madrileño Javi Ribas buscaba desde hace semanas tras conocerlos por casualidad en Laponia ha aparecido y ha confirmado lo que muchos deseaban saber: cumplieron su sueño de ver auroras boreales.

Todo comenzó el pasado verano, cuando Ribas viajaba por Finlandia junto a su amiga Marta. En una zona de picnic de Laponia coincidieron con Paco y Fina, un matrimonio jubilado que había salido desde Castellón en una furgoneta camperizada con un único objetivo: llegar al norte de Europa para observar auroras boreales.

Hablaron, compartieron comida y confidencias, y antes de despedirse sellaron un pequeño pacto: si lograban cumplir su sueño, enviarían una postal. No intercambiaron teléfonos. Solo una dirección escrita en un papel. Pero la postal nunca llegó.

Tras semanas mirando el buzón y sin noticias, Ribas decidió hacer un llamamiento en Instagram. No imaginaba entonces que la historia acabaría movilizando a toda una provincia.

Un instagramer busca a una pareja de Castellón que conoció en Laponia para «saber si cumplieron su sueño»

Después de la publicación del vídeo, la historia saltó a los medios de comunicación, entre ellos Mediterráneo, y una joven contactó con Ribas a través de TikTok con un mensaje directo: “Oye, tengo el permiso de Fina para darte su teléfono”. La desconfianza inicial era inevitable. Ribas guardó el contacto con un nombre revelador: “Posible Fina y Paco (?)”. Hasta que llegó la prueba definitiva: una fotografía de la pareja. “¿Quién tiene una foto de Paco y Fina? Solo Paco y Fina”, pensó.

Por fin el instagramer pudo encontrar así a Paco, Fina y Javi, que pudieron hablar por primera vez desde aquel encuentro en Laponia y resolver las dos grandes incógnitas que habían quedado en el aire:

  • La primera, la postal: perdieron la nota con la dirección y no lograron volver a localizarla.
  • La segunda, la más importante: sí, vieron auroras boreales. Y no solo eso. Mostraron las fotografías que lo demostraban, poniendo fin a semanas de espera y curiosidad colectiva.

La historia no termina ahí. Paco y Fina han invitado a Javi Ribas y a su amiga Marta a visitarles en Castellón, con la intención de cerrar el círculo y reencontrarse esta vez en persona. Pero si algo ha hecho que esta historia conecte con miles de personas es la reflexión final que el propio Ribas lanzó tras el reencuentro: "No penséis que hay que hacerlo todo cuando somos jóvenes. Con 70 años también se puede dejarlo todo e irse en camper a viajar por el mundo. No hay prisa”.

Un mensaje sencillo, pero poderoso, que ha convertido a Paco y Fina en referentes inesperados para mucha gente. “Sois mis referentes —les dijo—, y creo que ahora también lo sois de mucha más gente”.

