Nuevo corte de trenes en Castellón: la alternativa de Renfe

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se encuentra ejecutando obras de mejora de la infraestructura para la adaptación al ancho estándar del tramo entre las estaciones de l'Aldea-Amposta, Vinaròs y Castelló de la Plana que requieren de interrupciones de la circulación.

Renfe ha informado este jueves que tiene previsto un servicio alternativo por carretera, con 58 circulaciones de autobús, para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Larga y Media Distancia del corredor mediterráneo durante este fin de semana.

Servicios de Larga Distancia

La compañía, según ha detallado en un comunicado, ofrecerá durante la jornada del sábado, 17 de enero, un total de 16 servicios por carretera para los viajeros de Larga Distancia, entre L’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas. Entre L’Aldea y Barcelona el servicio se prestará en tren.

El domingo, 18 de enero, se procede a la regularización del servicio habitual, con la excepción del Euromedcon salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona que no circulará y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.

También afecta a la Media Distancia

En la misma medida, para los trenes de Media Distancia del Corredor, se ha establecido la circulación de 42 servicios en autobús. Los servicios de la línea València-Vinaròs contarán con un plan de alternativo por carretera entre Castelló de la Plana y Vinaròs durante toda la jornada del sábado 17. El domingo 18 estará operativo el plan hasta las 12.00 horas. El trayecto entre Castelló y València se realizará en tren.

Además, el tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa realizará el trayecto en autobús entre Castelló y Tortosa. A partir de las 12.00 horas del domingo 18 de enero se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.