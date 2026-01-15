Oposiciones en Castellón: Abren una convocatoria para dos plazas fijas de dinamización juvenil

La Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia ha lanzado una convocatoria pública para cubrir dos plazas de Dinamizador o Dinamizadora Juvenil con carácter funcionarial y definitivo, una oportunidad de empleo estable vinculada al desarrollo de políticas juveniles en el ámbito rural de la provincia de Castellón.

El proceso selectivo se realizará mediante concurso-oposición y permitirá, además, la creación de una bolsa de empleo para futuras contrataciones temporales o interinas. Las personas seleccionadas desarrollarán su trabajo en los 28 municipios que integran la mancomunidad, con especial atención a los pueblos de menos de 5.000 habitantes, donde este tipo de perfiles resulta clave para combatir la despoblación y fomentar la participación juvenil.

Entre las funciones del puesto se incluyen la intervención directa con jóvenes, el diseño y la puesta en marcha de actividades juveniles, la dinamización de grupos y la colaboración con los ayuntamientos en proyectos de juventud. El perfil profesional está encuadrado en el grupo B de la Administración, dentro de la escala de administración especial.

La convocatoria se enmarca en la Oferta Pública de Empleo de 2023 y refuerza la apuesta de la Mancomunidad del Alto Palancia por políticas públicas de juventud, alineadas con su Plan de Juventud 2022-2026 y su Plan de Infancia y Adolescencia 2023-2027, documentos estratégicos para el desarrollo social del territorio.

El temario del proceso selectivo abarca legislación sobre régimen local, mancomunidades, políticas de juventud de la Comunitat Valenciana, igualdad, protección de datos y participación juvenil, entre otros contenidos. Se trata de un perfil técnico cada vez más demandado en las administraciones locales, especialmente en entornos rurales.

Esta convocatoria se suma a la creciente oferta de empleo público cualificado fuera de las grandes ciudades, una tendencia que despierta interés entre jóvenes profesionales y personas que buscan estabilidad laboral y calidad de vida. Las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en la sede electrónica de la Mancomunidad del Alto Palancia.