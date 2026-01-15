Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo sintechoRestaurante Vila-realTransformación de LasselMinipisos en un local comercialTiempo en Castellón
instagramlinkedin

Oposiciones en Castellón: Abren una convocatoria para dos plazas fijas de dinamización juvenil

El proceso permitirá incorporar personal especializado para impulsar políticas de juventud en 28 municipios, con especial atención a los pueblos más pequeños del Alto Palancia

Imagen de un proceso de oposiciones.

Imagen de un proceso de oposiciones. / Alvaro Ballesteros

Francis Aznar

La Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia ha lanzado una convocatoria pública para cubrir dos plazas de Dinamizador o Dinamizadora Juvenil con carácter funcionarial y definitivo, una oportunidad de empleo estable vinculada al desarrollo de políticas juveniles en el ámbito rural de la provincia de Castellón.

El proceso selectivo se realizará mediante concurso-oposición y permitirá, además, la creación de una bolsa de empleo para futuras contrataciones temporales o interinas. Las personas seleccionadas desarrollarán su trabajo en los 28 municipios que integran la mancomunidad, con especial atención a los pueblos de menos de 5.000 habitantes, donde este tipo de perfiles resulta clave para combatir la despoblación y fomentar la participación juvenil.

Entre las funciones del puesto se incluyen la intervención directa con jóvenes, el diseño y la puesta en marcha de actividades juveniles, la dinamización de grupos y la colaboración con los ayuntamientos en proyectos de juventud. El perfil profesional está encuadrado en el grupo B de la Administración, dentro de la escala de administración especial.

La convocatoria se enmarca en la Oferta Pública de Empleo de 2023 y refuerza la apuesta de la Mancomunidad del Alto Palancia por políticas públicas de juventud, alineadas con su Plan de Juventud 2022-2026 y su Plan de Infancia y Adolescencia 2023-2027, documentos estratégicos para el desarrollo social del territorio.

El temario del proceso selectivo abarca legislación sobre régimen local, mancomunidades, políticas de juventud de la Comunitat Valenciana, igualdad, protección de datos y participación juvenil, entre otros contenidos. Se trata de un perfil técnico cada vez más demandado en las administraciones locales, especialmente en entornos rurales.

Noticias relacionadas y más

Esta convocatoria se suma a la creciente oferta de empleo público cualificado fuera de las grandes ciudades, una tendencia que despierta interés entre jóvenes profesionales y personas que buscan estabilidad laboral y calidad de vida. Las bases completas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en la sede electrónica de la Mancomunidad del Alto Palancia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
  2. Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
  3. Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
  4. Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
  5. Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
  6. El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
  7. El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
  8. El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol

Mediterráneo recoge la Distinción Extraordinaria de la UJI por "conectar y ser la voz de Castellón"

Mediterráneo recoge la Distinción Extraordinaria de la UJI por "conectar y ser la voz de Castellón"

Atrapados en un laberinto burocrático un año y medio para conseguir un profesional de apoyo para su hijo con autismo en Castellón

Atrapados en un laberinto burocrático un año y medio para conseguir un profesional de apoyo para su hijo con autismo en Castellón

Más de 13.000 personas en Castellón conviven con la EPOC: una enfermedad infradiagnosticada

Más de 13.000 personas en Castellón conviven con la EPOC: una enfermedad infradiagnosticada

Tiempo: Los meteorólogos anuncian una 'llevantà' con lluvias generalizadas en Castellón

Tiempo: Los meteorólogos anuncian una 'llevantà' con lluvias generalizadas en Castellón

Sanitat trabaja en medidas como eximir de las urgencias a las farmacias rurales para asegurar su viabilidad

Sanitat trabaja en medidas como eximir de las urgencias a las farmacias rurales para asegurar su viabilidad

Oposiciones en Castellón: Abren una convocatoria para dos plazas fijas de dinamización juvenil

Oposiciones en Castellón: Abren una convocatoria para dos plazas fijas de dinamización juvenil

La Generalitat indemniza la muerte de un paciente de 56 años por un retraso diagnóstico de cáncer en el Hospital General de Castellón

La Generalitat indemniza la muerte de un paciente de 56 años por un retraso diagnóstico de cáncer en el Hospital General de Castellón

El PSPV de Castellón acusa al PP de Pérez Llorca de dejar tiradas a casi 3.000 familias sin ayudas al alquiler

El PSPV de Castellón acusa al PP de Pérez Llorca de dejar tiradas a casi 3.000 familias sin ayudas al alquiler
Tracking Pixel Contents