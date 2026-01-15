La paradoja del vehículo eléctrico en Castellón: el número de coches crece el doble que los puntos de recarga

Las ventas de vehículos remontaron en el último año. Las matriculaciones en 2025 crecieron un 15% en Castellón, de modo que se incorporaron 11.281 unidades a un parque provincial de más de 400.000 vehículos. Los coches eléctricos siguen siendo una minoría, pero avanzan a paso firme. Son el segmento que más crece, una tendencia que podría ir a más en el caso de que se resolvieran numerosas dudas para los interesados en esta modalidad.

La más acuciante, indican los responsables de concesionarios, es la posibilidad de encontrar una infraestructura adecuada para cargar las baterías. Una paradoja sirve de ejemplo: en los últimos 12 meses, los vehículos enchufables han crecido un 45,9% en Castellón, mientras que los puntos de recarga solo lo han hecho un 20,4%.

El crecimiento de los eléctricos

Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) al cierre de 2024 muestran que había 1.797 vehículos eléctricos puros. Una cifra que sumó 1.031 unidades nuevas en 2025. En lo que respecta a los híbridos enchufables, la cifra ha pasado de 2.628 a 3.628 en un año. Hay otra modalidad de vehículos eléctricos, con más de 16.000 en la provincia, pero que no requieren de puntos de recarga, porque sus motores eléctricos se alimentan gracias a los combustibles tradicionales.

Lento avance de la recarga

La evolución es mucho más lenta en la infraestructura de recarga. La asociación nacional de fabricantes de vehículos (Anfac) elabora de forma periódica un barómetro de electromovilidad. En el último año, los lugares para cargar baterías han pasado de 749 a 902 en Castellón, por lo que resulta fácil deducir que los esfuerzos para dotar de más puntos son insuficientes. El problema es común en toda España. "Ha ido evolucionando hacia un mercado más electrificado, pero estamos muy lejos de los objetivos deseables" para cumplir con el objetivo de la Unión Europea (UE), señala Anfac.

Esta no es la única carencia. A la cifra provincial hay que restar 248 puntos que no se encuentran operativos. Es el 27,5% del total. "Para evitar experiencias negativas en el proceso de recarga, es de vital importancia poner foco en esta situación", añaden, puesto que los usuarios no tienen la garantía de que la electrolinera donde acudan estará en funcionamiento.

Retos para el usuario

Como respuesta, hay marcas que ofrecen ventajas a los compradores de vehículos eléctricos, como la instalación gratuita de las conexiones en el propio domicilio. Es una ventaja respecto a las gasolineras tradicionales, pero que no soluciona uno de los grandes retos de estos vehículos: poder hacer trayectos largos y recargar fuera de casa. Por eso, el coche eléctrico se ha acabado asociando a un uso eminentemente urbano.

Unificar sistemas

Anfac se fija en otro problema. "Hay que avanzar con rapidez y precisión en una única plataforma oficial de información al usuario que ofrezca información fiable sobre disponibilidad y precio" de esta red. A lo que se añade la gran cantidad de puntos poco eficientes, que requieren de periodos largos de carga.