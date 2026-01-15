El PP exige la dimisión del presidente de Aena por atacar al aeropuerto de Castellón

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha exigido la dimisión del presidente de Aena, Maurici Lucena, y ha pedido respeto para la provincia al haber calificado este jueves de "penoso" el modelo del aeropuerto de Castellón.

Los populares han criticado que el Gobierno de España en manos del PSOE "solo nos insulta" y han considerado las palabras de Lucena como "un menosprecio que es la segunda vez que se produce en menos de seis meses y por el que volvemos a pedir su dimisión".

"Las calumnias se desmontan con los mejores resultados"

"No es digno tener al frente de una institución estatal a una persona que de forma contumaz miente y descalifica”, ha defendido el secretario general del PPCS, Salvador Aguiella, quien ha apuntado que "sus calumnias se desmontan con los mejores resultados de la historia de nuestro aeropuerto”.

Aguilella afirma que la provincia de Castellón “se ha convertido en la diana de los dardos del socialismo”, puesto que tal y como recuerda, “el pasado septiembre este mismo socialista calificó la infraestructura de símbolo de despilfarro".

"La mejor respuesta a los insultos de este reputado socialista es la de los resultados”, ha proseguido, considerando que "el Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, debería poner de ejemplo la gestión óptima de la instalación porque el Consell y la Diputación del PP la han conducido al mejor balance de su historia”.

El aeropuerto logra los mejores resultados de su historia con 16 rutas regulares, 318.309 pasajeros y 12.401 movimientos. “Y es así por el trabajo serio del Consell y la Diputación”, ha asegurado Aguilella, incidiendo en que "estamos orgullosos de que esta riqueza siga haciendo grande a una provincia que no se somete a las humillaciones del PSOE”.

"Hacen falta más inversiones"

El secretario general del PPCS sostiene que “las mentiras del PSOE solo tratan de tapar su fracaso en la gestión de los aeropuertos regionales y de proximidad”. “Hacen falta más inversiones y más gestión por parte de un Gobierno de España que abandona nuestra tierra porque está acabado”, ha lamentado el número dos del PPCS.

Por último, Aguilella afirma que “el PSOE tiene un objetivo, y es acabar con nuestra provincia y nuestro futuro. Y no lo van a conseguir por más insultos que nos dediquen”. “Nosotros queremos a nuestra tierra y vamos a seguir defendiéndola frente a un Gobierno de España que está absolutamente perdido como demuestra el silencio de su jefe de filas en Castellón. Y quien calla, otorga”.