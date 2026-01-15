Los precios subieron un 3,6% en 2025 en Castellón: lo que más aumentó y lo que menos

La inflación no da tregua en Castellón. Los precios cerraron el 2025 con un incremento interanual del 3,6% en la provincia después de anotar en el mes de diciembre una ligera subida del 0,2%. Y aunque es cierto que el alza del IPC es mucho menor que en 2021 o 2022, en la provincia los precios subieron más el año pasado de lo que lo hicieron, por ejemplo, en 2024. Y otro apunte más: Castellón es la Segunda provincia donde más crecen los precios, solo superada por Madrid (3,7% en 2025), mientras que en el conjunto del país el alza se quedó en el 2,9%.

¿Y qué partidas son las que más aumentaron? Los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que donde más se incrementaron los precios en Castellón fue en el apartado de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+12%), una partida que incluye desde el pago del alquiler al abono de las facturas de la luz o el gas. A esta partida le siguen los restaurantes y hoteles (+4,8) las bebidas alcohólicas y tabaco (+4,8%).

Otro de los capítulos cuyos precios continuaron al alza fue la cesta de la compra. Alimentos y bebidas no alcohólicas acabaron el año con un incremento interanual en la provincia del 3,5%, y los productos que más se encarecieron fueron los huevos (+31,3%), la carne de vacuno (+17,2%) y el café (+16,3%). En cambio, entre los que más se abarataron destaca el aceite de oliva (-31,6%) o el azúcar (-5,5%).

Si vivienda y servicios de comida y alojamiento lideran el ranking de las partidas que más subieron, los muebles y artículos del hogar son los productos con mayores descensos de precios. En el caso de Castellón, se abarataron un 0,3% en el último año. Los precios de la sanidad, por su parte, sufrieron una variación del 0,0% y el transporte se elevó un 0,8%, siempre según los datos del INE al cierre del 2025.

Un alza de casi el 3% a nivel nacional

A nivel nacional, el IPC cerró 2025 con el 2,9% interanual de aumento (subió un 0,3% en el último mes), mientras que la inflación de los alimentos se situó en el 3%, por el encarecimiento de legumbres y aceites.

El INE ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, así como la tasa de inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados), que se situó en el 2,6%, la misma que el mes anterior.

El grupo que más destacó por su influencia en la moderación de la inflación en 2025 fue el del transporte, cuya tasa anual se frenó medio punto, hasta el 1,8%, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.