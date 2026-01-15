El PSPV de Castellón acusa al PP de Pérez Llorca de dejar tiradas a casi 3.000 familias sin ayudas al alquiler

El PSPV-PSOE de Castellón denuncia que la Generalitat, en manos del PP con el apoyo de Vox, ha dado un “portazo” a uno de cada cuatro solicitantes de las ayudas al alquiler por falta de liquidez. El gobierno de Pérez Llorca, en concreto, ha dejado fuera a cerca de 3.000 familias valencianas, exactamente a 2.929 solicitantes, por negarse a ampliar la partida presupuestaria destinada a este fin, según ha advertido la vicesecretaria general, Merche Galí.

“Los primeros anuncios de Pérez Llorca como presidente del Consell fueron que la vivienda sería una prioridad, pero cada día vemos que era humo de paja, porque a la hora de la verdad están dejando tiradas a miles de familias que cumplen todos los requisitos”, ha señalado.

Diferencia de esfuerzo inversor

Desde el PSPV de Castellón ponen el foco en la diferencia de esfuerzo inversor entre el Gobierno de España y la Generalitat. “El ejecutivo socialista aporta 18 millones de euros para estas ayudas y la Generalitat Valenciana solo pone cinco, una cantidad claramente insuficiente para atender la demanda real de la ciudadanía”, ha remarcado Galí.

“Y la solución es una simple cuestión de voluntad política: poner más fondos propios, que serían muchos más si no dilapidaran las transferencias extraordinarias del Estado para tapar la pérdida de ingresos derivada de bajar impuestos a los más ricos”, ha añadido.

Para la dirigente socialista, “los valencianos y las valencianas deben saber que esta es la política del PP, engordar las cuentas de quienes más tienen en lugar de preocuparse por el principal problema de la gente normal y corriente, la gran mayoría social, que es el acceso a un techo digno”. “Los socialistas continuaremos reclamando una ampliación presupuestaria que permita que ninguna familia que cumpla las condiciones se quede sin el apoyo económico necesario para pagar su alquiler”, ha concluido.