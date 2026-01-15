Sanitat trabaja en medidas como eximir de las urgencias a las farmacias rurales para asegurar su viabilidad

La Conselleria de Sanitat analiza sobre el terreno la situación de las farmacias rurales y abre la puerta a una mayor flexibilidad en horarios, guardias y vacaciones para asegurar su continuidad en municipios con riesgo de despoblación.

La Conselleria de Sanitat trabaja en medidas específicas para garantizar la viabilidad de las boticas rurales, entre ellas la posibilidad de eximirlas del servicio de urgencias cuando no sea viable mantenerlo, siempre que se garantice el acceso a los medicamentos. Así lo ha trasladado la directora general de Farmacia, Elena Gras, durante su visita a la oficina de farmacia rural de Benafigos, donde se reunió con representantes de la Asociación de Farmacias Rurales de la Comunitat Valenciana (AFaRuVEC).

La visita ha servido para analizar sobre el terreno el impacto de las últimas decisiones adoptadas por Sanitat, en un contexto marcado por la pérdida de población y el envejecimiento en numerosos municipios del interior de la provincia de Castellón.

Más flexibilidad para asegurar la continuidad del servicio

Uno de los principales cambios llega tras la modificación del Decreto 187/1997, que regula los horarios, servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia. La reforma introduce, por primera vez, un enfoque específico para la farmacia rural, con el objetivo de adaptar el modelo a la realidad de los pequeños municipios.

Entre las novedades destaca la opción de liberar a las farmacias rurales de las guardias cuando su mantenimiento no sea sostenible, así como la flexibilización de vacaciones y cierres temporales, mediante acuerdos de coordinación con farmacias cercanas. Estas fórmulas buscan garantizar la atención farmacéutica sin sobrecargar a establecimientos que, en muchos casos, son los únicos del municipio.

Un recurso clave en municipios envejecidos y dispersos

Durante el encuentro en Benafigos, se puso sobre la mesa el papel de la farmacia rural como recurso sanitario de proximidad, especialmente en localidades con población envejecida y dispersa. En estos entornos, la farmacia se convierte en uno de los primeros puntos de contacto con el sistema sanitario, más allá de la simple dispensación de medicamentos.

En este sentido, Sanitat trabaja en el futuro Concierto de Prestación Farmacéutica, que prevé priorizar servicios profesionales remunerados en el ámbito rural, como la atención domiciliaria, los sistemas personalizados de dosificación o el apoyo a pacientes crónicos.

Farmacias rurales frente a la brecha digital

Otro de los aspectos abordados fue el papel de la farmacia rural para reducir la brecha digital. Estas oficinas facilitan el acceso de la población a la receta electrónica, la telemedicina y otros servicios digitales de salud, especialmente entre personas mayores o con dificultades de acceso a herramientas tecnológicas.

Las medidas anunciadas se suman a otras ya en marcha, como la aproximación de la medicación hospitalaria a través de la farmacia comunitaria rural, la dispensación coordinada con hospitales o la flexibilización para abrir botiquines farmacéuticos en municipios con muy baja densidad de población.