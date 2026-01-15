Tiempo: Los meteorólogos anuncian una 'llevantà' con lluvias generalizadas en Castellón

Cambio de tiempo. Pendientes de la formación y ubicación de la ciclogénesis mediterránea que podría impactar en la Comunitat Valenciana a principios de la próxima semana trayendo temporal marítimo y crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología en un comunicado, los expertos aguardan el cambio de tiempo anunciado en la provincia de Castellón y confirmado por Aemet para los próximos días.

La primera etapa traería precipitaciones de poca intensidad, a lo largo del fin de semana, pero habrá que estar atentos a la segunda etapa, con lluvias persistentes y generosas a inicios de la próxima semana.

Lluvias débiles el fin de semana

Como explica José Angel Núñez, jefe de Climatología del centro de Aemet en Valencia, el tiempo va a estar muy variable el fin de semana, con precipitaciones más probables en el norte de la provincia. "Esta próxima madrugada pasa un frente y dejará algo de lluvia débil, sobre todo en el interior".

Temperaturas invernales

Con tanta nubosidad van a descender las temperaturas a valores invernales, pero sin frío excesivo, de los 17 º de este jueves se pasará a 14 o 15 el fin de semana, sin heladas significativas, por la nubosidad. La cota de nieve estará el domingo en 1.000 m, por lo que puede nevar en Els Ports. En Morella, por ejemplo, las máximas bajarán de 11,1º este jueves a 8º el sábado y 4º el domingo y las mínimas estarán en el entorno de 2º-1º.

Frío polar y dana

El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, también ha valorado la previsión meteorológica, basada en los efectos de una profunda irrupción de aire polar sobre nuestro ámbito. "Esta irrupción comienza este viernes y el sábado ya se situaría la zona frontal sobre la región mediterránea. Ya a partir del domingo se comienza a configurar como dana, estabilizada entre lunes y martes sobre la Cuenca Mediterránea. Con esta configuración atmósférica, el tiempo va a mantener temperaturas bajas que en zona costera oscilarían entre los 6 y los 13-14 ºC que en el interior más elevado podrían dar lugar a valores negativos a partir del domingo, heladas y nieve a tenor de las precipitaciones. Estas podrían comenzar el sábado noche y madrugada del domingo con carácter débil. Unas precipitaciores que podrían ser más intensas en las jornadas del lunes y martes con la configuración de la dana. Ya a partir de miércoles parace que comenzaría a alejarse por el norte del continente africano.

'Llevantada' el lunes

Lo más significativo se producirá el lunes por la tarde-noche y martes, cuando puede producirse un temporal marítimo con lluvias generalizadas en la provincia de Castellón, sobre todo en el norte. Desde Aemet apuntan que se irá siguiendo la evolución de este temporal de la semana por lo que habrá que estar atento a las sucesivas actualizaciones.