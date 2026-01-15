La UJI premia los 100 años de ‘Mediterráneo’

La Universitat Jaume I (UJI) reconoce hoy a El Periódico Mediterráneo por «ser testigo y cronista de los acontecimientos más relevantes, además de ser un referente informativo en la provincia de Castellón» en el curso de su centenario. Será en el acto institucional de reconocimiento a las empresas de Castellón, presidido por la rectora, Eva Alcón, que entregará la Distinción Extraordinaria al presidente del Grupo Editorial Prensa Ibérica, Javier Moll; y a la vicepresidenta, Arantza Sarasola, otorgada al Diario de Castellón por el consejo de gobierno el pasado mes de noviembre «con motivo de su centenario». La Universitat premia además con otra Distinción Extraordinaria al Grupo Nealis.

Será un acto altamente institucional que reunirá en el Paranimf a más de 100 empresas, ayuntamientos, fundaciones y entidades sociales de la provincia, tejiendo una red de transferencia del conocimiento conectada intrínsecamente con la provincia de norte a sur, y que reconocerá a entidades estratégicas como los ayuntamientos de Castelló y Vila-real, la Diputación Provincial, Banco Santander, Facsa, Fundación Once, Fundación «la Caixa», el Villarreal CF y la Generalitat valenciana, además de una extensa lista con 90 firmas y organizaciones estrechamente vinculadas al campus.

Reconicimiento como los ojos de la provincia

En el acta de concesión de la distinción a Mediterráneo, a propuesta de la rectora, destaca que «desde su fundación como Diario de Castellón en 1925, Mediterráneo ha sido testigo y cronista de los acontecimientos más relevantes en la provincia de Castellón, como la guerra civil, la Transición, las primeras elecciones democráticas, el nacimiento de la Universitat Jaume I, los atentados del 11S y el 11M, el avance en las grandes infraestructuras, la pandemia o la dana, entre otras».

El reconocimiento destaca además «una trayectoria que ha sido posible por el apoyo de sus lectores y lectoras y por el trabajo que han desarrollado las diferentes redacciones», con «una gran sensibilidad hacia la UJI y su contribución al desarrollo social y económico de la provincia de Castellón, una atención informativa ha contribuido a la proyección social de la UJI desde su nacimiento en 1991».

Un galardón que se suma a la Alta Distinción de la Provincia de la Diputación;la Medalla de Oro de la Ciudad de Castelló y la de Vila-real, y al reconocimiento de la Cámara de Comercio, la Cope, AdComunica y Onda Cero, entre otros.