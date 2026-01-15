Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UJI premia los 100 años de ‘Mediterráneo’

El periódico de Castellón recibe hoy la Distinción Extraordinaria de la universidad pública en una gala de reconocimiento a las empresas en el Paranimf junto a Grupo Nealis como colofón a su centenario

El presidente de Grupo Prensa Ibérica, Javier MOll; y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, regresan a Castellón para recoger esta tarde la Distinción Extraordinaria de la Universitat Jaume I en el Paranimf.

El presidente de Grupo Prensa Ibérica, Javier MOll; y la vicepresidenta, Arantza Sarasola, regresan a Castellón para recoger esta tarde la Distinción Extraordinaria de la Universitat Jaume I en el Paranimf. / Gabriel Utiel

Cristina Garcia

Cristina Garcia

La Universitat Jaume I (UJI) reconoce hoy a El Periódico Mediterráneo por «ser testigo y cronista de los acontecimientos más relevantes, además de ser un referente informativo en la provincia de Castellón» en el curso de su centenario. Será en el acto institucional de reconocimiento a las empresas de Castellón, presidido por la rectora, Eva Alcón, que entregará la Distinción Extraordinaria al presidente del Grupo Editorial Prensa Ibérica, Javier Moll; y a la vicepresidenta, Arantza Sarasola, otorgada al Diario de Castellón por el consejo de gobierno el pasado mes de noviembre «con motivo de su centenario». La Universitat premia además con otra Distinción Extraordinaria al Grupo Nealis.

Será un acto altamente institucional que reunirá en el Paranimf a más de 100 empresas, ayuntamientos, fundaciones y entidades sociales de la provincia, tejiendo una red de transferencia del conocimiento conectada intrínsecamente con la provincia de norte a sur, y que reconocerá a entidades estratégicas como los ayuntamientos de Castelló y Vila-real, la Diputación Provincial, Banco Santander, Facsa, Fundación Once, Fundación «la Caixa», el Villarreal CF y la Generalitat valenciana, además de una extensa lista con 90 firmas y organizaciones estrechamente vinculadas al campus.

Reconicimiento como los ojos de la provincia

En el acta de concesión de la distinción a Mediterráneo, a propuesta de la rectora, destaca que «desde su fundación como Diario de Castellón en 1925, Mediterráneo ha sido testigo y cronista de los acontecimientos más relevantes en la provincia de Castellón, como la guerra civil, la Transición, las primeras elecciones democráticas, el nacimiento de la Universitat Jaume I, los atentados del 11S y el 11M, el avance en las grandes infraestructuras, la pandemia o la dana, entre otras».

El reconocimiento destaca además «una trayectoria que ha sido posible por el apoyo de sus lectores y lectoras y por el trabajo que han desarrollado las diferentes redacciones», con «una gran sensibilidad hacia la UJI y su contribución al desarrollo social y económico de la provincia de Castellón, una atención informativa ha contribuido a la proyección social de la UJI desde su nacimiento en 1991».

Un galardón que se suma a la Alta Distinción de la Provincia de la Diputación;la Medalla de Oro de la Ciudad de Castelló y la de Vila-real, y al reconocimiento de la Cámara de Comercio, la Cope, AdComunica y Onda Cero, entre otros.

La exclusión financiera avanza en Castellón y alcanza a seis de cada diez municipios: todos los que ya están sin banco

La paradoja del vehículo eléctrico en Castellón: el número de coches crece el doble que los puntos de recarga

La UJI premia los 100 años de ‘Mediterráneo’

La pesca de Castellón se rebela contra la obligatoriedad de anotar todas las capturas: hará huelga el 19 de enero

Frente común de agricultores de Castellón y Consell para plantar cara al acuerdo con Mercosur

Novedades en el tráfico de Castellón: acaban las obras sobre un tramo de elevada afluencia

