Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: "Una gran oportunidad"

Estudia cuarto de la ESO en el IES Bovalar de Castelló y el próximo curso realizará primero de Bachiller en Canadá gracias a una de las becas de la Fundación Amancio Ortega. Rebecca Helena Nicolae Plaiasu ha sido seleccionada para participar en el programa que permitirá a 450 estudiantes de toda España cursar un año académico en Estados Unidos o Canadá. En su caso, el destino será Canadá, previsiblemente en la provincia de Ontario, aunque todavía no tiene confirmada la ciudad.

Rebecca conoció la existencia de esta beca a través de su familia, después de descartar otras opciones. “El instituto nos ofreció varias, pero en todas había que pagar una barbaridad”, explica. Fue su madre quien encontró la convocatoria de la Fundación Amancio Ortega. “Llegué de pasear al perro y me dijo que había visto esto y que era todo gratuito”.

El programa cubre el viaje, la escolarización, el alojamiento y la manutención con una familia anfitriona. También incluye sesiones de orientación previas, una de ellas prevista para marzo en Madrid, con transporte desde Castellón. La estancia en el extranjero se prolonga durante diez meses y se realiza en régimen de convivencia con una familia para garantizar una inmersión total.

Rebecca Helena domina a la perfección el castellano o el rumano y está perfeccionando su nivel de inglés y chino. / Mediterráneo

El proceso de selección consta de tres fases. En la primera se valora la nota media de tercero de la ESO —con un máximo de cuatro puntos sobre diez— y la renta familiar. A partir de ahí, unos 2.400 estudiantes acceden a una prueba de inglés que incluye comprensión lectora, expresión oral y dictado. De ese grupo, 800 candidatos pasan a una entrevista personal en la que se evalúa el perfil del alumno. Finalmente, la Fundación selecciona a 450 estudiantes.

La confirmación le llegó a través de la web de la Fundación. “Fue una alegría increíble. Es una oportunidad bastante grande que pienso aprovechar al máximo”, afirma. Tras la selección, los becados entran en un sorteo para determinar el país de destino: 250 plazas corresponden a Canadá y 200 a Estados Unidos. “Vamos alumnos de todo el país, aunque hay 70 plazas reservadas para Galicia”, comunidad autónoma estrechamente ligada a la figura del mecenas Amancio Ortega, como es bien sabido.

Durante el curso, las clases se imparten íntegramente en inglés. El sistema educativo canadiense se organiza en ocho asignaturas, de las cuales cuatro son optativas y otras cuatro dependen del tipo de bachillerato. Rebecca destaca que espera que la experiencia le ayude a ganar independencia, conocer una nueva cultura y perfeccionar el idioma.

Su intención en un futuro es la de cursar la carrera de International Economic Business. / Mediterráneo

Hija única, explica que sus padres —de origen rumano— sienten cierta tristeza por la distancia, aunque también orgullo. Rebecca habla rumano y actualmente está aprendiendo inglés y chino. Hasta ahora, lo máximo que ha estado sin sus padres ha sido una semana en un campamento.

De cara al futuro, le gustaría cursar la carrera de International Economic Business, vinculada a la Economía y las Relaciones Internacionales y que se imparte íntegramente en inglés. Mientras tanto, se prepara para un año que define como “una gran oportunidad”.