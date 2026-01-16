El azulejo, optimista con las nuevas medidas energéticas: confía en que Bruselas dé marcha atrás

El recorte de un 34% de los derechos gratuitos de emisiones de C02 que impone la UE al azulejo para el periodo 2026-2030 tendrá un enorme impacto en el sector, ya que implicará un coste para las empresas de entre 109 y 163 millones de euros al año. La patronal cerámica Ascer lleva meses avisando de las nefastas consecuencias de la medida y ahora, por primera vez, se muestra optimista: confía en que Bruselas entre en razón y revise la normativa.

Así lo ha asegurado este viernes el presidente la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Ismael García, quien ha afirmado que desde principios del pasado mes de diciembre la patronal ha mantenido 18 reuniones con instituciones, partidos políticos y sindicatos para transmitir sus inquietudes y el "riesgo" de pérdida de puestos de trabajo si finalmente se aprueba el recorte de derechos de emisión gratuitos.

Entre todos esos encuentro, García ha destacado la reunión mantenida con la CEOE, cuyo presidente se comprometió a acompañar al sector a través de las patronales de otros países; o también la que se celebró en el Ministerio de Industria, de que la patronal del sector cerámico salió "bastante satisfecha" porque "adquirieron el compromiso de que los caminos no se pueden cortar, pero se pueden redirigir", ha dicho este viernes

El presidente de Ascer ha explicado que a todas las entidades con las que se han reunido les han pedido "que el día que corresponda nos acompañen en Europa para sentirnos arropados" y que puedan transmitir "la importancia del sector para toda la provincia de Castellón, ya que más de 75.000 familias viven del mismo".

"No se nos puede exigir cambios en un momento en que no existe una opción distinta, es decir no podemos cambiar el gas por otra energía sustitutiva en este momento, lo que no quiere decir que en un futuro no se haga", ha manifestado.

García ha subrayado que tras las reuniones mantenidas durante este tiempo, tiene la impresión de que puede haber un cambio respecto al apoyo a las reivindicaciones del sector.

Firma del convenio

El máximo responsable de la patronal azulejera ha realizado estas declaraciones minutos después de la firma entre patronal y sindicatos del convenio colectivo del sector cerámico y que tendrá una vigencia de tres años (2026-2028). El texto rubricado recoge los términos del preacuerdo que se alcanzó el pasado 9 de diciembre. Así, contempla incrementos salariales del 3% en 2026, del 3% en 2027 y del 2% en 2028, es decir, un aumento del 8% al finalizar este periodo.

Firma del convenio cerámico entre paronal y sindicatos, este viernes en la sede de Ascer / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además, el acuerdo incluye una cláusula de revisión, con lo que los incrementos pactados se revisarán hasta en un máximo de un 1% cada año en el supuesto de que el IPC a final de cada ejercicio supere el porcentaje pactado inicialmente, con efectos económicos de 1 enero del siguiente año.

Otra de las novedades es que el convenio recoge una reducción de jornada, que será de1.760 horas tanto en 2026 como en 2027, mientras en 2028 bajará a 1.752 horas. También se incluye que a lo largo de la vigencia del convenio, Ascer y las organizaciones sindicales realizarán un análisis de los sistemas de trabajo a turnos, con el objetivo de mejorar su conocimiento.

El responsable de Relaciones Laborales de Ascer, Germán Belbis, ha señalado tras la firma que "tras tres o cuatro años de muchas tensiones, la mayoría generadas por causas externas", se ha vuelto a la senda del "verdadero diálogo, que ha posibilitado este convenio" y ha estacado que se ha conseguido un acuerdo con una vigencia prolongada, por lo que se ha logrado "dar tres años completos de estabilidad al sector en unas condiciones que han sido muy razonables por ambas partes".

Jordi Riera, portavoz de la Comisión Negociadora por parte de CCOO Hábitat PV, ha subrayado que seguirán trabajando con los aspectos que han dejado pendientes, como el trabajo a turnos. "El contexto del sector en la actualidad nos llevaba a buscar un acuerdo porque entendemos debe haber una unidad y una potencia de sector importante y colaborar para garantizar su futuro", ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de UGT-FICA PV, Rosa Domínguez, ha valorado positivamente el acuerdo, y ha manifestado su deseo de que éste dé paso a formas de trabajo diferente en el convenio y "trabaje para demostrar que está vivo y que sigue avanzando en su vigencia".