Castellón refuerza la apuesta por el mercado internacional en Fitur

Entidades como Hosbec o Introducing acuden con contactos previstos con operadores foráneos

Representación de la provincia en Fitur, en imagen de archivo.

Representación de la provincia en Fitur, en imagen de archivo. / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón acude a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra la semana que viene en Madrid, con una firme apuesta, a diferencia de otros años, por el mercado internacional con contactos previstos con operadores internacionales.

Entidades como Hosbec buscan en la feria «empezar a trabajar en el mercado internacional, sobre todo en segmentos especializados», según indicó su presidente en Castellón, Javier Gallego. «El gran reto que tenemos es consolidar las operativas que ya hemos empezado», consideró.

Consolidar los vuelos chárter

Mientras, el presidente de Introducing Castellón, Iker Llano, fijó como objetivo de cara a la feria «consolidar» los vuelos chárter que arrancan con Bratislava. «Aparte, estamos trabajando en otros mercados estratégicos para el mercado británico y el alemán», añadió sobre los planes centrados en impulsar la internacionalización del destino.

También la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) estará presente en la feria.

Por su parte, la consellera de Turismo, Marián Cano, avanzó que la Generalitat continuará exponiendo su hoja de ruta, con «nuestra apuesta clara por un turismo sostenible, reglado, de excelencia y de calidad».

Las ITV empiezan el año igual de mal que en 2025: sin citas hasta abril en Castelló y Vila-real

Tiempo: Los meteorólogos anuncian una 'llevantà' con lluvias generalizadas en Castellón

Mediterráneo recoge la Distinción Extraordinaria de la UJI por "conectar y ser la voz de Castellón"

Atrapados en un laberinto burocrático un año y medio para conseguir un profesional de apoyo para su hijo con autismo en Castellón

Más de 13.000 personas en Castellón conviven con la EPOC: una enfermedad infradiagnosticada

Sanitat trabaja en medidas como eximir de las urgencias a las farmacias rurales para asegurar su viabilidad

Oposiciones en Castellón: Abren una convocatoria para dos plazas fijas de dinamización juvenil

