Castellón refuerza la apuesta por el mercado internacional en Fitur

Castellón acude a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra la semana que viene en Madrid, con una firme apuesta, a diferencia de otros años, por el mercado internacional con contactos previstos con operadores internacionales.

Entidades como Hosbec buscan en la feria «empezar a trabajar en el mercado internacional, sobre todo en segmentos especializados», según indicó su presidente en Castellón, Javier Gallego. «El gran reto que tenemos es consolidar las operativas que ya hemos empezado», consideró.

Consolidar los vuelos chárter

Mientras, el presidente de Introducing Castellón, Iker Llano, fijó como objetivo de cara a la feria «consolidar» los vuelos chárter que arrancan con Bratislava. «Aparte, estamos trabajando en otros mercados estratégicos para el mercado británico y el alemán», añadió sobre los planes centrados en impulsar la internacionalización del destino.

También la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) estará presente en la feria.

Por su parte, la consellera de Turismo, Marián Cano, avanzó que la Generalitat continuará exponiendo su hoja de ruta, con «nuestra apuesta clara por un turismo sostenible, reglado, de excelencia y de calidad».