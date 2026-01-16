El Consell afea la "falta de respeto" del presidente de Aena al aeropuerto de Castellón

El Consell ha afeado este viernes al presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, la "falta de respeto institucional" por sus palabras sobre el modelo del aeropuerto de Castellón, que calificó de "penoso", y han asegurado que dichas afirmaciones no cuentan con ningún dato que las avale.

Así se ha pronunciado primero la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien ha defendido la gestión de la infraestructura y el crecimiento del tráfico de pasajeros. Cano ha destacado que la gestión de la Generalitat del aeropuerto castellonense está "más que contrastada" con las cifras que plasman el repunte de rutas y viajeros.

La consellera de Turismo, Marián Cano, este viernes. / MEDITERRÁNEO

"Por encima de la red de España"

En este sentido, en declaraciones a los medios tras presentar el estand con el que la Comunitat Valenciana participará en Fitur, ha remarcado el repunte del 16% del número de pasajeros, "muy por encima del crecimiento de toda la red de aeropuertos de España".

La dirigente autonómica ha defendido que el Consell dedica "todo su esfuerzo para que el posicionamiento del aeropuerto de Castellón sea, dentro de los aeropuertos regionales, si no el primero, entre los primeros".

"No tiene sentido calificar de una manera tan despectiva a un aeropuerto que está demostrando que la gestión que se está haciendo es una gestión más que óptima", ha concluido Cano sobre la nueva polémica suscitada por el presidente de Aena.

"No se refería a la realidad"

Instantes después, durante su visita a Castelló y preguntado al respecto, el propio president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado que "el presidente de Aena estaría siguiendo alguna consigna política, porque no estaba refiriéndose a la realidad".

"Hay 18 aeropouertos de Aena por debajo del de Castellón, que ha aumentado vuelos, lo utiliza más gente y, además, Castellón es la provincia de la Comunitat Valenciana que más ha subido en volumen de turismo en el último año", ha apuntado el jefe del Consell.

"Si pienso algo bueno es que el presidente de Aena tiene desconocimiento, pero me da la sensación de que seguía una consigna política de esas que emite Pedro Sánchez, que es siempre atacar a la Comunitat", ha añadido Pérez Llorca, incidiendo en que "no hay ningún dato objetivo que señale que este aeropuerto tenga ningún problema, sino todo lo contrario, pues el aeropuerto de Castellón es de los que mejor funciona en estos momentos en España".

El president, sobre la petición de dimisión de Lucena que realizó el PP de Castellón, dha dicho que "entiendo el sentimiento de cualquier vecino y de que el PP de Castellón le pida la dimisión", aunque ha afirmado que "yo no vengo a confrontar, vengo a buscar soluciones".