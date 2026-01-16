El castellonense Andrés Balfagó estará al frente de la prevención y extinción de incendios y salvamento en la Comunitat
Balfagó había sido jefe de operaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón durante 22 años y en la actualidad se desempeñaba en otro cargo de la misma institución
Entre sus servicios destaca haber sido director del Puesto de Mando Avanzado de incendios como el de Bejís, en 2022
Tras su nombramiento por parte del Consell, Miguel Barrachina destaca su "dilatada y exitosa carrera como bombero"
El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca ha designado este viernes a un castellonense para liderar los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) como su director general. Se trata de Andrés Balfagó, quien ha ocupado durante los últimos meses el cargo de oficial de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública en el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Amplia trayectoria
No obstante, Balfagó, natural de Castelló, ha sido durante un total de 22 años el jefe de operaciones de los bomberos provinciales, lo cual le confiere una experiencia probada en gestión de emergencias como incendios.
En la hoja de servicios de este castellonense destaca haber sido director del Puesto de Mando Avanzado de grandes fuegos como el de Bejís, en el pasado 2022.
El veterano profesional llevaba 37 años en el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y de hecho formó parte de la primera promoción de estos bomberos en 1988.
Cese de Martín Moratilla
Ha sido el pleno del Consell el que ha aprobado su nombramiento inmediatamente después de confirmar el cese de quien hasta ahora ocupaba la dirección general de Speis, Alberto Javier Martín Moratilla.
El también castellonense Miguel Barrachina, a la sazón portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, ha detallado que Martín Moratilla ha solicitado cesar en su cargo por petición propia.
Reconocimiento institucional
De acuerdo con unas declaraciones de Barrachina recogidas por Europa Press, el portavoz ha agradecido a Martín Moratilla "los servicios prestados".
El ya exdirector general era el 'número 3' de Emergencias durante la trágica dana del 29-O, en la que murieron 230 personas y que dejó decenas de miles de afectados.
Refuerzo de la Conselleria
"Un hombre de una dilatada y exitosa carrera como bombero", ha destacado el segorbino sobre Andrés Balfagó.
Esta dirección general que ocupará Balfagó se creó el pasado junio para reforzar la Conselleria de Emergencias e Interior.
