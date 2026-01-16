Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios

Las celebraciones en homenaje al patrón de los animales vivirán el fin de semana sus jornadas centrales

Sant Antoni en la provincia de Castellón

Sant Antoni en la provincia de Castellón / Mediterráneo

Rafael Fabián

Adrián Bachero

Castellón

Castellón vive estos días una de sus celebraciones más emblemáticas, con un amplio programa festivo que se extiende por numerosas localidades. Este directo recoge la última hora de los principales eventos, el ambiente en las calles y la participación vecinal en una fiesta profundamente arraigada al calendario tradicional.

Desde el encendido de hogueras hasta desfiles y encuentros populares, los pueblos se convierten en escenario de actos que combinan patrimonio cultural y convivencia.

  1. Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
  2. Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
  3. Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
  4. Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
  5. El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
  6. El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
  7. El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol
  8. Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos

