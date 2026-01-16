Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios

La agenda del fin de semana en Castellón

El fuego de Sant Antoni arranca su ciclo festivo con la fuerza de la tradición en Forcall , Vilafranca , Benicàssim o el Grau de Castelló , mientras Benicarló se rinde al placer gastronómico con sus famosas Jornadas del Pincho dentro de la Festa de la Carxofa.