Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios

Las celebraciones en homenaje al patrón de los animales vivirán el fin de semana sus jornadas centrales
Castellón vive estos días una de sus celebraciones más emblemáticas, con un amplio programa festivo que se extiende por numerosas localidades. Este directo recoge la última hora de los principales eventos, el ambiente en las calles y la participación vecinal en una fiesta profundamente arraigada al calendario tradicional.
Desde el encendido de hogueras hasta desfiles y encuentros populares, los pueblos se convierten en escenario de actos que combinan patrimonio cultural y convivencia.
Benicarló ya tiene listas las 130.000 'coques' para Sant Antoni tras una 'embolicà' muy coral
La cofradía de Sant Antoni de Benicarló reunió este sábado a más de 300 personas en el Magatzem de la Mar para envolver los dulces típicos de la festividad, que llegará a su punto álgido el viernes 16 de enero con el encendido de la hoguera y el “dimoni”, las “loas” y los desfiles de carros y caballos.
Onda tendrá el sábado 17 de enero su jornada central
Sant Antoni 2026 vuelve a llenar Onda de tradición, fuego y fiesta durante el mes de enero, consolidándose como una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo del municipio. La jornada central de Sant Antoni 2026 se celebrará el sábado 17 de enero, con un programa que arrancará por la tarde con el tradicional traslado de la imagen de Sant Antoni desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la capilla de Sant Josep.
Benicàssim hornea 23.000 coquetes de Sant Antoni para repartir el viernes
Benicàssim está inmersa en sus fiestas patronales. El reparto de las coquetes, en total se han hecho 23.000, tendrá lugar el viernes 16 de enero a partir de las 22.00 horas, tras el solemne acto de bendición. Previamente, a las 19.00, el volteo de campanas marcará el inicio oficial de las hogueras de Sant Antoni, encendiendo una noche que combina devoción, tradición y convivencia en las calles del municipio.
Burriana mantiene viva la tradición de Sant Antoni con una intensa jornada festiva
Burriana celebrará el próximo domingo 18 de enero la festividad de Sant Antoni, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, con una programación que combinará actos religiosos, culturales y populares tanto en el puerto como en el centro urbano. La cita volverá a reunir a vecinos y asociaciones en una jornada marcada por la participación popular y el mantenimiento de las tradiciones locales.
La Matxà de Sant Antoni de Vila-real llega este viernes con novedades
Vila-real volverá a vivir, un año más y como hace más de medio siglo, la celebración de la tradicional Matxà de Sant Antoni, organizada por la Congregació de Lluïsos, una de las citas más arraigadas del calendario festivo y cultural de la ciudad. El desfile de animales y caballerías recuperada hace 53 años por este colectivo social y religioso vila-realense tendrá lugar, como es habitual, este viernes, 16 de enero, víspera de la festividad de Sant Antoni, a las 19.00 horas y con salida desde la avenida de la Murà, frente al edificio que es sede de la entidad organizadora.
Principales escenarios de Sant Antoni este fin de semana
Este fin de semana la festividad de Sant Antoni se celebra en Forcall, Castelló, Vila-real, Burriana, Almassora, Onda, Vilafranca, Morella, Benicarló, Vinaròs, Peñíscola, VilloresSoritaBenassalCatíAlbocàsserBorriol, l’AlcoraBetxíBenllocVilafamésVilanova d’Alcolea, MoncofaSegorbe y Atzeneta.
La agenda del fin de semana en Castellón
El fuego de Sant Antoni arranca su ciclo festivo con la fuerza de la tradición en Forcall, Vilafranca, Benicàssim o el Grau de Castelló, mientras Benicarló se rinde al placer gastronómico con sus famosas Jornadas del Pincho dentro de la Festa de la Carxofa.
Pero la agenda ofrece mucho más que tradición: las risas están aseguradas con los monólogos de Álex Clavero en Burriana y Lamine Thior en La Bohemia, mientras que la música en directo vibrará con el tributo de Mescalina, la energía de Chavalada + Puñales o el arte de Texicana. Para los más pequeños, el Museo del Azulejo de Onda y el Belles Arts de Castelló proponen talleres creativos para disfrutar en familia. Un fin de semana ideal para saborear nuestras raíces, reír a carcajadas y dejar que la cultura nos sorprenda en cada rincón de la provincia.
Un fin de semana de actos por Sant Antoni
La provincia de Castellón da la bienvenida a un fin de semana marcado por las celebraciones en honor a Sant Antoni. A través de este directo, ofreceremos un seguimiento continuo de los principales actos que se desarrollan en distintos municipios, con información actualizada, imágenes y el ambiente que se vive en las calles.
Una cobertura pensada para acercar al lector a una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo, con especial atención a la participación vecinal y al desarrollo de la jornada.
