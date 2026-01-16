Un espectacular bólido esporádico surca el cielo de Castellón y se ve desde Sant Mateu y Rosell

En la madrugada del miércoles al jueves 15 de enero, a las 6.47 horas (CEST), el cielo de Castellón volvió a regalar un espectáculo astronómico poco habitual con el paso de un gran bólido esporádico, identificado como SPMN150126F, que surcó el firmamento y pudo observarse con claridad desde distintos puntos de la provincia. El fenómeno fue dado a conocer a través de la cuenta oficial en X (antiguo Twitter) de la Red de Investigación de Bólidos y Meteoritos (SPMN).

Avistado desde Sant Mateu y Rosell

Uno de los registros más destacados se produjo en Sant Mateu, donde el observador Cèsar Guasch (@MeteoSantMateu) captó el bólido cuando se dirigía prácticamente hacia la estación de observación, lo que explica su trazo corto y su menor velocidad angular aparente. Pese a ello, el destello final resultó especialmente llamativo, con una intensa fulguración visible en el momento en que el objeto completó su proceso de ablación en la atmósfera.

También desde Rosell, el fenómeno fue registrado por Fernando Domènech (@Nando3rsl). En el vídeo que encabeza la noticia puede apreciarse un característico destello verde, una tonalidad asociada a los bólidos de origen cometario, cuyos minerales de grano fino están dominados por silicatos. Durante su desintegración, la ablación de estos materiales genera potentes líneas de emisión de magnesio (Mg) y hierro (Fe), responsables de ese color tan distintivo.

En Tarragona y Barcelona

El bólido fue igualmente observado desde otros puntos del arco mediterráneo, como frente a la costa de Tarragona o desde varias localidades de Barcelona, lo que confirma la gran luminosidad del evento. Incluso atravesando bancos de niebla, el meteoro fue visible durante unos segundos, dejando constancia de la espectacularidad de un fenómeno que volvió a convertir el cielo de Castellón en protagonista.