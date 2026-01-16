Así será el estand de Castellón en Fitur 2026: interactivo y experiencial

Castellón buscará captar nuevos turistas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero, con un estand inteligente basado en la digitalización y los datos en tiempo real, que refuerza su posicionamiento como destino turístico tecnológico, innovador y sostenible.

Así lo ha anunciado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, durante la presentación del espacio de la Comunitat Valenciana en este certamen, considerado como la primera gran cita turística del año, que este año celebra su 46 edición.

El destino Castellón comparte ubicación con el resto de marcas turísticas de la autonomía, como València Turisme, Costa Blanca, València, Alicante, Elche y Benidorm, y más de 350 empresas coexpositoras, con el fin de consolidar el enfoque profesional y de negocio de la participación en Fitur. La distribución incluye una gran plaza central, tres salas de presentaciones, un espacio de showcooking, zonas de reuniones y áreas específicas para prensa y retransmisiones.

3.285 m2 y plataforma digital

"El estand, ubicado en la cabecera del Pabellón 7, cuenta con 3.285 metros cuadrados, 500 más que en la edición anterior, distribuidos en dos alturas y diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva tanto al público profesional como al visitante”, ha expresado la consellera

Cano ha especificado que “una de las principales novedades de este año, es que el estand integra una plataforma digital propia que conecta el espacio físico con el entorno digital”. Así, ha señalado que “a través de pulseras inteligentes y una web-app, visitantes, profesionales y coexpositores podrán interactuar en tiempo real, acceder a contenidos promocionales, concertar reuniones e intercambiar contactos”.

Las pantallas del pabellón mostrarán datos y contenidos en directo, como el pulso del pabellón, rankings de afluencia y emociones, imágenes en tiempo real desde la Comunitat Valenciana, la actividad de networking o un mural social con publicaciones etiquetadas con el hashtag #ActitudMediterránea. “Esta monitorización permitirá analizar flujos, tiempos de visita y niveles de interacción para optimizar la gestión y el rendimiento del espacio”, ha apuntado la titular de Turismo.

Experiencia visual inmersiva

Además, ha destacado que “el estand contará también con una pantalla de inteligencia turística de gran formato que mostrará la realidad del sector, quiénes somos, cómo crecemos y hacia dónde vamos”. Según ha especificado la consellera, “a través de una gran experiencia visual inmersiva, convertimos el Big Data turístico en un relato claro, emocional y comprensible para todos". "No hablamos solo de cifras, hablamos de empleo, de crecimiento, de visitantes que nos eligen y de un sector que es motor económico y social de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

La consellera de Turismo, Marián Cano, en la presentación de Fitur 2026. / MEDITERRÁNEO

Otra de las novedades que ha anunciado Marián Cano es que “en esta edición de Fitur, empresas punteras del sector del mueble como Andreu World, Point y Actiu han cedido mobiliario de diseño para el estand”. Para la consellera, “esta unión entre turismo e industria permite que el estand sea, además, un escaparate para un sector reconocido internacionalmente por su innovación y diseño”.

Además del estand principal, la Comunitat Valenciana dispone por primera vez de un espacio propio en Fitur Travel Technology, destinado a empresas valencianas especializadas en soluciones tecnológicas para el sector turístico, y mantiene su presencia en Fitur LGTBQ+, Fitur Sports y Fitur Screen, reforzando la diversidad y especialización de su oferta.

Más allá de un espacio expositivo, el estand de la Comunitat Valenciana se concibe como un entorno experiencial e interactivo, en el que se integran tecnología y emociones. El acceso se realiza a través de un pasillo inmersivo que aísla del ruido de la feria y sumerge al visitante en la esencia mediterránea mediante imágenes, aromas y vegetación autóctona.

Estética mediterránea

El espacio combina una estética mediterránea basada en tonos blancos, persianas azules y pavimento color arena, que recrea la sensación de ventanas abiertas al mar. A través de grandes pantallas y elementos sensoriales, el pabellón muestra paisajes, tradiciones, gastronomía y estilos de vida que definen la identidad turística de la Comunitat Valenciana bajo el lema Actitud Mediterránea.

Con esta propuesta, la Comunitat Valenciana reafirma en Fitur 2026 su apuesta por un modelo turístico inteligente, sostenible y competitivo, que sitúa a las personas, la innovación y la calidad en el centro de la experiencia turística.

1,6 millones y reutilización en otras ferias

Cabe señalar que Turisme Comunitat Valenciana ha adjudicado el diseño, construcción, montaje y desmontaje de este estand mediante concurso público a Absolute Experiencias de Comunicación S.L.

El coste total de construcción del estand principal de la Comunitat Valenciana ha sido de 1.683.500 euros, más IVA. Además, ccomo en ediciones anteriores, el mismo estand se readaptará para ser reutilizado en otras ferias de 2026 como Madrid Fusión, ITB Berlín, World Travel Market en Londres o IBTM en Barcelona. El coste supone una optimización respecto a 2025 cuando el presupuesto total fue de 1.800.000 euros, más IVA.