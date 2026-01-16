La Generalitat se alía con la pesca de Castellón y exige al Gobierno frenar la nueva normativa

La batalla que mantiene abierta el sector pesquero de Castellón, y del conjunto de la Comunitat Valenciana, contra el Reglamento europeo de Control de la Pesca ha sumado este viernes al Consell como aliado para reclamar que se frene la normativa que el sector considera que comporta una "carga burocrática excesiva" y una "desconexión de la realidad".

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido con los representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana para analizar el impacto real que la entrada en vigor del nuevo sistema de control está teniendo sobre la actividad diaria de la flota y ha exigido al Ministerio competente la paralización inmediata de las medidas más rígidas de la nueva normativa, como el Diario Electrónico de a Bordo (DEA) que “ahoga” al sector, así como la aplicación de la moratoria anunciada, con el fin de evitar un perjuicio irreversible.

Diario electrónico

Y es que, desde el pasado 10 de enero, los pescadores deben pesar y anotar cada día en un diario electrónico todas las capturas y, además, hacerlo dos horas y media antes de la llegada a puerto. Tal es el descontento que las cofradías amarrarán toda la flota este lunes, 19 de enero, en señal de protesta. Además, los pescadores de la provincia se concentrarán para mostrar su descontento a las 11 horas en el puerto de Castellón.

“No se puede aplicar una política de despacho sin tener en cuenta la realidad de nuestros puertos”, ha señalado el conseller, quien ha reclamado una aplicación flexible y adaptada de la normativa europea que permita garantizar el control de las capturas sin asfixiar a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana.

El conseller de Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido este viernes con los representantes de las tres Federaciones de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana / MEDITERRÁNEO

Barrachina ha recordado que el propio reglamento europeo reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad, por lo que ha insistido en que “España tiene margen legal suficiente para defender a su flota si existe voluntad política”. Precisamente la exigencia de comunicar con 2,5 horas de antelación la llegada a puerto con el detalle de las capturas supone uno de los puntos críticos ante la cercanía de los caladeros y a la inmediatez que caracteriza la faena diaria en el Mediterráneo.

Pescado local por importaciones

"Una aplicación rígida del DEA puede provocar el amarre de embarcaciones, la pérdida de empleo y la sustitución del pescado local por importaciones procedentes de terceros países con menores exigencias”, ha considerado el dirigente autonómico, que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "acabar" con la pesca artesanal valenciana y española con una norma "hecha por extraterrestres".

"Queremos que sigan faenando y que sigan pescando y, por tanto, pedimos al Gobierno de España que rectifique y que esta exigencia absolutamente absurda sea retirada", ha defendido el conseller, mostrando su apoyo al paro previsto a partir del lunes.

Asimismo, Barrachina ha confirmado que la inversión destinada a la modernización de infraestructuras pesqueras y lonjas alcanzará los 6 millones de euros en 2026, un incremento histórico que “demuestra la prioridad de la Generalitat por mejorar la competitividad del sector y garantizar su continuidad”.

Por último, ha destacado que el sector pesquero valenciano capturó el pasado año 12,8 millones de kilos de pescado, con un valor en lonja de 69,5 millones de euros, lo que evidencia su peso económico y social en el litoral de la Comunitat .