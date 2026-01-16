La Generalitat hace caja con una subasta: más de 1,4 millones por cuatro inmuebles

La Generalitat hace caja con una subasta. Más de 1,4 millones de euros ingresará la administración autonómica con la adjudicación, por parte de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, de cuatro bienes inmuebles patrimoniales, parte en Castellón.

La Generalitat, en concreto, ha enajenado tres inmuebles en suelo urbano, así como una vivienda con plaza de aparcamiento y trastero en los municipios de Castelló de la Plana y València, que se han adjudicado en primera subasta por un importe global de 1.428.841euros.

La Mesa de Subastas, presidida por la subdirectora general de Patrimonio, Luisa Romero, ha procedido al acto formal de apertura de los sobres con las propuestas económicas que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.

El lote más caro

El lote que se ha adjudicado por un precio más elevado ha correspondido a un inmueble en suelo urbano ubicado en el Paseo de la Alameda, 15, de València (antigua oficina en edificio de viviendas), que ha alcanzado un precio total de venta de 1.001.504 euros y por el que previamente se habían recibido nueve ofertas en primera subasta.

La siguiente venta, de acuerdo con el montante, es la del lote correspondiente a una vivienda con plaza de aparcamiento y garaje en la calle Carcagente número 23 de Castelló de la Plana, que ha recibido dos propuestas en primera subasta y se ha adjudicado por 155.550 euros.

Momento de la subasta de los bienes de la Generalitat. / MEDITERRÁNEO

A continuación, se ha vendido en primera subasta una vivienda en suelo urbano en la avenida Cardenal Benlloch, 80, de València, por importe de 172.900 euros, que previamente había recibido dos propuestas. Y, por último, el lote correspondiente a un inmueble en suelo urbano en la calle Morería número 2 de Castelló de la Plana se ha vendido por 98.866,91 euros, tras haber recibido dos propuestas en primera subasta.

"Gestión más eficiente"

El director general de Patrimonio, Tony Woodward, ha explicado que con esta nueva subasta “avanzamos en una gestión más eficiente del patrimonio público valenciano, con la finalidad de poner en valor aquellos bienes que no estaban siendo utilizados, al tiempo que se generan ingresos que revierten directamente en beneficio de la ciudadanía”.

La venta se ha efectuado por un precio alzado y, por tanto, sin derecho a aumento o disminución del precio, si la superficie del inmueble o edificabilidad atribuida al mismo resultase mayor o menor que la consignada. Asimismo, en el precio no se ha incluido ninguno de los tributos ni gastos que derivan de la transmisión, cuyo pago debe asumir la persona adjudicataria.

“La enajenación de estos inmuebles responde a una estrategia de racionalización del patrimonio de la Generalitat, que nos permite reducir costes de mantenimiento innecesarios y optimizar los recursos públicos”, ha indicado Woodward.

Por último, el responsable de Patrimonio ha detallado que el número de ofertas recibidas en algunos de los lotes “refleja el interés del mercado por estos inmuebles y confirma que la subasta pública es un procedimiento transparente y eficaz para garantizar la mejor adjudicación posible”.