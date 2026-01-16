La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia

Castellón vuelve a mirar al cielo con cierto respeto. El frío de estos días alimenta la posibilidad de ver nieve en cotas relativamente bajas, pero la comparación tiene un límite claro: nada se acerca a lo que ocurrió hace exactamente 80 años. Entre el 16 y el 17 de enero de 1946 —en torno a Sant Antoni— la provincia quedó atrapada en una de las olas de frío y nieve más intensas que se recuerdan. Aquel episodio, conocido como la Nevada de Sant Antoni o la ‘gelà del 46’, no solo pintó de blanco la Plana: dejó una herida económica y social en plena posguerra que tardó años en cerrar.

La nevada fue generalizada y dejó imágenes históricas en lugares emblemáticos como el Parque Ribalta de Castelló o la plaza de San Pascual de Vila-real. En la Plana se registró un espesor medio de 30 a 50 centímetros, y en puntos concretos —como la entrada al campo del Sequiol— se llegó a acumular hasta metro y medio. Según el recuerdo difundido por la Aemet en redes, en la capital el episodio se prolongó más de 14 horas, con la mayor intensidad durante la noche. No era un simple día invernal: desde finales del siglo XIX no se vivía una ola de frío comparable, con referencias históricas a descensos de hasta diez grados bajo cero en aquella época.

El impacto inmediato se notó en la vida cotidiana. La mañana del 17 de enero localidades como Castelló, Almassora, Vila-real, Burriana, Onda y otras amanecieron cubiertas de blanco. Los vecinos abrieron “pasillos” para poder desplazarse; los carros apenas podían circular y hasta la Panderola llegó a interrumpir su trayecto. Muchos pueblos quedaron aislados y se registraron averías que dejaron teléfonos sin funcionamiento. Pero lo peor no fue el colapso momentáneo: fue lo que vino después.

Temperaturas de -5 ºC

Tras la nieve llegaron temperaturas extremas —con registros de -5,4 ºC en Castelló— y el hielo se convirtió en una condena lenta. Se habla de placas que tardaron 20 días en desaparecer, y ese frío persistente terminó por quebrar troncos y arrasar campos enteros. La agricultura, base de la economía provincial, quedó tocada de muerte: se heló prácticamente toda la fruta de temporada y las fuentes citan pérdidas de alrededor del 70% de la naranja. No solo se perdió cosecha: murieron árboles y, aunque se cortaron copas para intentar salvarlos, algunos no volvieron a dar fruto hasta tres años después.

251.000 toneladas de fruta desperdiciadas

El balance que ha quedado para la memoria es demoledor: 251.000 toneladas de fruta desperdiciadas y 110 millones de pesetas en pérdidas de la época. En una provincia sumida en la autarquía y la miseria de posguerra, el golpe fue doble. Los historiadores Cristian Pardo y Andreu Ginés son los coordinadores del libro publicado hace unos años La Gelada de 1946: adversitat climàtica, crisis tarongera i primer franquisme (UJI), donde se subraya que aquella helada “multiplicó” la penuria: se arruinó la naranja y también producciones vitales del interior como algarroba, aceite u otros cultivos, empujando a familias a emigrar.

Línea de ayudas

Para sobrevivir, se cambió el paisaje alimentario: “perdida la naranja, hubo que sembrar lo que fuera”. Se recuerda que los moniatos de Torreblanca ayudaron a matar el hambre y que en Almassora se organizaron calderas para dar de comer. La administración anunció líneas de ayuda: créditos con interés del 2,50 y ayudas a fondo perdido por parte del préstamo; también se publicitó una línea de créditos de 500 pesetas por hanegada, considerada insuficiente por quienes debían replantar y empezar de cero. Productores y trabajadores necesitaron tres o cuatro años para recuperarse.

Ocho décadas después, la ‘gelà del 46’ sigue siendo algo más que una nevada extraordinaria: es un recordatorio de cómo un temporal puede cambiar la economía, el ánimo y el destino de toda una provincia.