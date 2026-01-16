Las ITV empiezan el año igual de mal que en 2025: sin citas hasta abril en Castelló y Vila-real

Si el 2025 fue el año del colapso de las ITV, este año no ha arrancado mucho mejor. Conseguir una cita por internet para pasar la inspección técnica obligatoria sigue siendo una odisea en Castellón y en dos de las tres instalaciones con las que cuenta la provincia es imposible encontrar un hueco en los próximos dos meses y medio.

Cualquier usuario que consulte la página web de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehícles (Sitval), la empresa pública encargada del servicio, comprobará que en las instalaciones de Castelló y Vila-real no queda un hueco libre en los próximos dos meses y medio para pasar la revisión de un turismo. Las agendas de lo que queda de enero están completas, como también las de febrero y marzo. Hay que esperar a abril, aunque la mala noticia es que todavía no es posible pedir cita para ese mes a través de internet.

Si uno tiene mucha prisa y quiere pasar la inspección en la provincia, la única opción que tiene es Vinaròs, donde el primer hueco libre es el 6 de febrero.

La dificultad y demora en lograr una cita en la mayoría de las ITV de la Comunitat viene de lejos, en concreto desde que el gobierno del Botànic decidió que fuera la Generalitat la que asumiera la gestión a través de la empresa pública Sitval. Y aunque desde el Consell se ha intentado mejorar el servicio contratando más personal y agilizando la construcción de nuevas instalaciones (en Castellón se están habilitando dos en Onda y Segorbe), la realidad es que la situación apenas cambia.

El malestar de los usuarios por el colapso es evidente y desde la Conselleria de Industria aseguran que están trabajando para introducir mejoras en el servicio. La titular del departamento, Marián Cano, aseguró este jueves en Castellón que siguen actuando, sobre todo reforzando los recursos humanos. Cano explicó que pondrán en marcha proyectos innovadores desde el punto tecnológico para que el servicio sea más ágil.

«A pesar de que sabíamos que fue una reversión que se hizo de manera muy poco consensuada y analizada, y que no se hizo seguimiento, nosotros sí que estamos satisfechos, aunque sabemos que cuesta coger cita», dijo.