Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada

Nueva alerta meteorológica sobre Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado ya su primer aviso del fin de semana, que estará marcado por lluvias y tormentas fuertes y persistentes en Castellón. Explican que se descolgará una dana sobre la Península que acabará formando una borrasca sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana, según los modelos meteorológicos.

De amarillo está teñido todo el norte provincial, en el interior y en la zona costera, afectando desde Els Ports a todo el Maestrat, con posibilidad de lluvias fuertes y hasta nieve en cotas altas, y fuerte temporal marítimo que desembocará a un posible 'Gloria' en la provinvia.

Aemet Comunitat Valenciana prevé "un fin de semana variable, con más nubosidad mañana sábado y con precipitaciones, que en el norte de Castellón pueden ser fuertes en algún momento, sobre todo por la mañana, y más débiles y dispersas en el resto".

Para el domingo, "día más tranquilo, en el que irá disminuyendo a poco nuboso de sur a norte", y será el norte de la provincia de Castellón una de las zonas que, según los modelos, presenta mayor probabilidad de acumulados destacados.

Lo 'peor' caerá el martes

Habrá un cambio radial en el tiempo. Durante el sábado, la inestabilidad irá a más. Aemet eleva de forma clara la probabilidad de precipitaciones, con lluvias intermitentes y localmente moderadas, acompañadas de un ambiente más frío y desapacible. Las temperaturas máximas tenderán a descender y la sensación térmica será más baja debido al viento y a la elevada humedad.

Según apuntan desde la agencia estatal es "el desarrollo del temporal sería muy rápido, ya que el lunes la altura de las olas no será significativa, pero será durante el martes cuando se desarrollará el groso del temporal". La cota más alta de la tormenta llegará el lunes y el martes, a media tarde a las 16.00 horas, siguiendo los modelos en los que se ve el rápido desarrollo en menos de 24 horas".

Este fin de semana de precipitaciones, que pueden ser fuertes en la zona norte, con posibilidad de que el martes se registre "un importante temporal marítimo", que afecte sobre todo al litoral provincial.

Más frío y nuevas lluvias ya este fin de semana en la provincia. / Mediterraneo

Toca abrigarse... más

Con tanta nubosidad y precipitaciones, los termómetros van a bajar. No va a hacer un frío excesivo, pero la temperatura media va a estar en valores de entre 1 y 2 °C por debajo del promedio normal de mitad de enero, según los meteorólogos de la agencia.

Desde Aemet avisan de que hay que estar muy atentos, porque el martes se puede producir un importante temporal marítimo que afecte sobre todo al litoral de Castellón, con más intensidad al norte, aunque también se dejará notar en Valencia y norte de Alicante.

Además del temporal marítimo, la previsión es que haya lluvias generalizadas, más abundantes y persistentes en Castellón, sobre todo en el norte de la provincia. La situación más adversa sería el martes, por tanto, lejos todavía en el plazo, por lo que Aemet pide estar atentos a las actualizaciones.