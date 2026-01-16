Magic World crece casi un 40% y duplica su mercado internacional: las inversiones para 2026

El complejo de Orpesa Magic World Resort, la nueva Marina d'Or, cierra el ejercicio del 2025 con un crecimiento del 39,3% en ingresos respecto al año anterior y duplicando la demanda de turistas internacionales.

El proyecto turístico, gestionado de forma conjunta por Magic Hotel Group y Grupo Fuertes, afronta su tercera temporada con una facturación que ya duplica la registrada cuando asumieron la gestión y con una hoja de ruta centrada en la diversificación de experiencias, la desestacionalización y el turismo responsable.

Francia y Países Bajos

Magic World destaca el refuerzo de la presencia en mercados europeos estratégicos, con un incremento del 106% de los visitantes extranjeros, sobresaliendo en especial los llegados de países del centro y norte de Europa.

Imagen de Pontiana Thalasso Hotel, el alojamiento 5 estrellas / MEDITERRÁNEO

En concreto, lideran el repunte Francia (+285%) y Países Bajos (+376%), junto con la consolidación de mercados como el británico (+100%) y el irlandés (+116%). También ha sido especialmente significativa la evolución de los países del este, con el mercado polaco creciendo un 223%, ampliando la proyección internacional del destino Castellón.

Proyectos estratégicos para 2026

De cara a este año, Magic World Resort afronta un plan de inversiones que se presentará en Fitur. Entre los proyectos más destacados se encuentra la renovación del thalasso interior, que incorporará nuevas zonas de agua, cafetería, vestuarios, salas de entrenamiento, cabinas de tratamiento, kids club y un nuevo concepto integral de bienestar. Esta inversión de Magic y Grupo Fuertes supondrá un desembolso cercano a los 9 millones de euros.

El plan incluye también la renovación del parque de atracciones Magic Land, un nuevo Play Zone de videojuegos en Magic Games, un nuevo gran tobogán acuático en Magic Sports y la instalación de nuevos elementos audiovisuales como suelo interactivo o una pantalla LED gigante.