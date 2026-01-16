El mensaje de Norma Alvarado a su padre en Castelló: "Carta de gratitud eterna a papá"
Norma Alvarado ha querido enviar este mensaje de agradecimiento a su padre, fallecido hace escasos días en Castelló. Es el siguiente:
CARTA DE GRATITUD ETERNA A PAPÁ
Tu legado es el amor verdadero que fue darnos lo que hubieses deseado para ti.
Gracias por nuestra ropa de Oeschle y calzado marca explorador con brújula incorporada y huellas de animalitos del bosque en relieve.
Por nuestras camisas Orleans, chompas Demila, calcetines Lancaster para el colegio y buzos Monty.
Gracias por nuestras camitas de madera torneadas, nuestras bicicletas Mister.
Porque Papa Noel siempre fuiste tú...
Por nuestros cuadernos Minerva, colores mongol que nos enseñaste a forrar y etiquetar prolijamente.
Por estar presente coordinando con nuestros profesores y directores.
Gracias por enseñarnos a nadar.
Por las vacaciones en Churin y en el chalaquito con N&W.
Por las veces que nos llevaste a Pollos súper Gordo, al chifa Imperio y hacernos degustar exquisiteces de la Pastelería Suiza-Alemana en Lima.
Por comprarnos Peziduri de 5 litros y panetones D'onofrio.
Gracias por tus tallarines verdes con bistec y papá la huancaina de los domingos con tu música y silbando , inolvidables tus extractos mañaneros.
Por los ricos desayunos domingueros especialidades de la buena Sra. Schreiber.
Gracias por el esparcimiento en Playa Hermosa de Ancón.
Porque pudimos disfrutar de los mejores circos Rusos en Lima.
Gracias por mis estudios en la G.U.E. Mercedes Cabello, de Inglés en el ICPNA y de Turismo en el CENFOTUR de Barranco.
Nunca olvidaré cuando terminando tu jornada en la Backus & Johnston llegaste a la Clínica Antonio Raymondi de La Victoria para saber cómo había nacido tu primer nieto Nick Randall que te esperó y nació 22:55 , cogiste mi mano y me quedé dormida.
Por todo ello cuando últimamente con 92 años me pedías que no te suelte al caminar te decia: No te soltaré porque tu nunca me soltaste...mi papito bello.
