Castellón reforzará en Fitur su apuesta por ser un destino de calidad los 365 días del año

La Diputación de Castellón reforzará en Fitur su apuesta por hacer de la provincia de Castellón un destino de calidad los 365 días del año.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, junto al vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, asistirán la próxima semana a la Feria Internacional de Turismo de Madrid para mostrar el potencial de la provincia y demostrar que en Castellón ‘ahí es’.

“El gran atractivo que poseen los 120 kilómetros de costa y el elemento diferencial de los municipios de interior, junto con el cicloturismo, el turismo de festivales y la gastronomía, logran que el conjunto de la provincia sea un referente turístico a nivel provincial, local, nacional e internacional”, ha expresado la dirigente provincial.

A partir del próximo miércoles 21 de enero, la provincia de Castellón se va a ‘vender’ en la feria internacional de turismo que se celebrará en la capital española, y tanto profesionales del sector como público en general tendrán la oportunidad de conocer el gran potencial que posee el territorio castellonense para la segmentación y diversificación de su oferta turística e impulsar el turismo en las múltiples vertientes que ofrece la provincia, así como seguir reforzando la apuesta de la Diputación por la desestacionalización.

La presidenta de la Diputación ha incidido en el importante motor económico que supone el turismo en la provincia de Castellón, representando el 14% del PIB provincial y supone el 10% de la población empleada, con 25.000 puestos de trabajo.

Así, con el objetivo puesto en seguir la tendencia positiva en cuanto visitantes y pernoctaciones, desde el Patronato Provincial de Turismo se trabaja con la vista puesta en incrementar el número de turistas durante los 365 días del año, reforzar la desestacionalización, así como impulsar la internacionalización y seguir uniendo sinergias a través de la colaboración público-privada a la hora de definir actuaciones.

Para todo ello, la Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, tiene definidas una serie de actuaciones entre los que se incluyen los ejes principales como el cicloturismo; la gastronomía bajo la marca Castelló Ruta de Sabor; los festivales de música bajo la marca Castellón Tierra de Festivales y el más que consolidado turismo de sol y playa.

Una provincia a pedales

La provincia de Castellón por su patrimonio natural, orografía, clima e instalaciones tiene en el cicloturismo un horizonte repleto de oportunidades y de ahí el compromiso de la Diputación con el Club de Producto Castellón Cycling. “Queremos que lo ciclistas puedan disfrutar de un destino perfectamente adaptado a sus necesidades, con servicios de calidad y una oferta diversa que potencia el turismo activo y el respeto por el medio ambiente”, ha indicado Marta Barrachina.

Una provincia que saborear

Promocionar Castellón como la mejor despensa del Mediterráneo y poner en valor la cocina castellonense sigue siendo otro de los retos marcados en la hoja de ruta del Patronato Provincial de Turismo y, en ese sentido, Castelló Ruta de Sabor tendrá un espacio diferenciado en la promoción de la provincia en Fitur. Tras años de consolidación de esta marca gastronómica que es ya una seña de identidad para Castellón como destino turístico, participan en la actualidad más de 500 empresas y entidades certificadas. “Es un club de producto que identifica y diferencia a las empresas y entidades que, con su trabajo, pasión y experiencia, hacen de la gastronomía de la provincia de Castellón una experiencia única”, ha expresado el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

Una provincia con múltiples melodías

Dentro de la estrategia turística de la Diputación se incluye Castellón Tierra de Festivales, un producto turístico que ha situado a la provincia como destino líder a nivel nacional en cuanto a organización de eventos musicales y con capacidad de atracción de demanda turística tanto procedente del mercado nacional como internacional.

Una provincia para el turista senior

La estrategia turística que se mostrará en Fitur también tendrá presente Castellón Sénior, un programa de viajes dirigido a mayores de 55 años residentes de la provincia que se creó en el año 2015 por parte del Patronato de Turismo y que genera alrededor de 40.000 pernoctaciones al año en temporada baja; “un programa que reforzamos por su marcado carácter desestacionalizador”, ha expresado el vicepresidente provincial. En este punto destacar que la Diputación Provincial de Castellón ha alcanzado el récord histórico en Castellón Sénior con una oferta de 12.398 plazas para la temporada 2025/2026, un incremento que ha sido posible gracias al aumento del 25% del presupuesto de este programa de viajes hasta alcanzar 1.500.000 euros.

Además de la puesta en valor de estos cuatro productos turísticos, el Patronato Provincial de Turismo mostrará en Fitur diferentes propuestas y novedades convirtiéndose así, un año más, en un gran escaparate para mostrar a los profesionales y visitantes que Castellón y turismo de excelencia son el binomio perfecto.