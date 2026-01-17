Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ganaderos de CastellónTrabajar en el ProvincialNave MonfortPablo HernándezAlumna Castelló Amancio OrtegaAgenda del fin de semanaMuerte atragantado mandarinaGran nevada Castellón
instagramlinkedin

Compromís critica que l’Arxiu Històric Provincial segueix tancat tres anys i mig després de la seua finalització

Ruiz denuncia que el PP vol traspassar el control de la Cultura, el Patrimoni i la Memòria a Hisenda

Verònica Ruiz, delegada de Cultura i diputada de Compromís.

Verònica Ruiz, delegada de Cultura i diputada de Compromís. / Mediterráneo

R. D. M.

Castellón

L’Arxiu Històric Provincial de Castelló, un edifici clau per a la conservació i difusió del nostre patrimoni documental, continua tancat al públic malgrat haver estat completament construït i lliurat per la Generalitat el 31 de gener de 2023. L’edifici va suposar una inversió de 11 milions d’euros per part del Ministeri, i només calia que la Generalitat assumís la gestió amb personal especialitzat i serveis bàsics per posar-lo en funcionament.

“L’arxiu és un edifici cultural fonamental per a les comarques de Castelló, i gràcies a la gestió del Botànic ja estava llest el gener de 2023”, recorda Verònica Ruiz, delegada de Cultura i diputada de Compromís. “Però després de tres anys i mig de govern del PP, continua tancat i sense cap servei al públic, desaprofitant un espai que havia de ser un punt de referència per a la memòria i la investigació”.

El passat mes d’agost, la Generalitat va anunciar que traslladaria el patrimoni documental al nou edifici i que, per aquest motiu, no hi hauria atenció al públic durant el trasllat. “Ara tot continua igual. L’edifici segueix tancat i sense servei, i la ciutadania continua sense accedir a un espai cultural que hauria de ser de tots”, denuncia Ruiz.

A més, la diputada de Compromís critica que el PP pretén treure el control dels arxius a la Conselleria de Cultura per traspassar-lo a Hisenda. “És com si la memòria fos un simple expedient més. Aquest és el seu model: no hi ha gestió, no hi ha cultura i no hi ha respecte cap a la memòria democràtica. La cultura no es pot simplificar tancant-la, i la memòria no es governa des de Hisenda”, subratlla Ruiz.

Noticias relacionadas y más

Des de Compromís s’insta la Generalitat a assumir les seues responsabilitats, obrir l’Arxiu Històric Provincial i garantir que els ciutadans puguen accedir a un dels espais culturals més importants de les comarques de Castelló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
  2. Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
  3. Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
  4. La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
  5. Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
  6. El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
  7. El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
  8. El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol

El PSPV presentará una moción de defensa del nuevo sistema de financiación autonómica

El PSPV presentará una moción de defensa del nuevo sistema de financiación autonómica

Atención al tiempo el próximo lunes: prevén precipitaciones fuertes y rachas intensas de viento

Atención al tiempo el próximo lunes: prevén precipitaciones fuertes y rachas intensas de viento

Compromís critica que l’Arxiu Històric Provincial segueix tancat tres anys i mig després de la seua finalització

Compromís critica que l’Arxiu Històric Provincial segueix tancat tres anys i mig després de la seua finalització

Castellón reforzará en Fitur su apuesta por ser un destino de calidad los 365 días del año

Castellón reforzará en Fitur su apuesta por ser un destino de calidad los 365 días del año

Los municipios de Castellón donde más ha llovido y cuándo parará de llover

Directo Sant Antoni Castellón: Tradiciones, hogueras, actos... y suspensiones en los municipios

Directo Sant Antoni Castellón: Tradiciones, hogueras, actos... y suspensiones en los municipios

Javier, Manolo y Juan Carlos, ganaderos de Castellón contra el acuerdo con Mercosur: "El consumidor comprará carne hormonada"

Javier, Manolo y Juan Carlos, ganaderos de Castellón contra el acuerdo con Mercosur: "El consumidor comprará carne hormonada"

Furor por trabajar en el Hospital Provincial: 2.750 candidatos optan a 35 plazas

Furor por trabajar en el Hospital Provincial: 2.750 candidatos optan a 35 plazas
Tracking Pixel Contents