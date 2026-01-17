Compromís critica que l’Arxiu Històric Provincial segueix tancat tres anys i mig després de la seua finalització
Ruiz denuncia que el PP vol traspassar el control de la Cultura, el Patrimoni i la Memòria a Hisenda
R. D. M.
L’Arxiu Històric Provincial de Castelló, un edifici clau per a la conservació i difusió del nostre patrimoni documental, continua tancat al públic malgrat haver estat completament construït i lliurat per la Generalitat el 31 de gener de 2023. L’edifici va suposar una inversió de 11 milions d’euros per part del Ministeri, i només calia que la Generalitat assumís la gestió amb personal especialitzat i serveis bàsics per posar-lo en funcionament.
“L’arxiu és un edifici cultural fonamental per a les comarques de Castelló, i gràcies a la gestió del Botànic ja estava llest el gener de 2023”, recorda Verònica Ruiz, delegada de Cultura i diputada de Compromís. “Però després de tres anys i mig de govern del PP, continua tancat i sense cap servei al públic, desaprofitant un espai que havia de ser un punt de referència per a la memòria i la investigació”.
El passat mes d’agost, la Generalitat va anunciar que traslladaria el patrimoni documental al nou edifici i que, per aquest motiu, no hi hauria atenció al públic durant el trasllat. “Ara tot continua igual. L’edifici segueix tancat i sense servei, i la ciutadania continua sense accedir a un espai cultural que hauria de ser de tots”, denuncia Ruiz.
A més, la diputada de Compromís critica que el PP pretén treure el control dels arxius a la Conselleria de Cultura per traspassar-lo a Hisenda. “És com si la memòria fos un simple expedient més. Aquest és el seu model: no hi ha gestió, no hi ha cultura i no hi ha respecte cap a la memòria democràtica. La cultura no es pot simplificar tancant-la, i la memòria no es governa des de Hisenda”, subratlla Ruiz.
Des de Compromís s’insta la Generalitat a assumir les seues responsabilitats, obrir l’Arxiu Històric Provincial i garantir que els ciutadans puguen accedir a un dels espais culturals més importants de les comarques de Castelló.
