Furor por trabajar en el Hospital Provincial de Castellón: 2.750 candidatos optan a 35 plazas

Furor por obtener una plaza en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. El centro ha lanzado una oferta pública de empleo (OPE) para 2025 de 35 plazas en 14 categorías profesionales diferentes que ha recibido una masiva respuesta, sumando 2.751 aspirantes, con una ratio por vacante de 78 candidatos por cada una de ellas.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó ayer los listados de admitidos a las pruebas de las cinco últimas categorías, que se realizarán en abril y mayo en la UJI y el Hospital Provincial para turno libre y promoción interna.

Los más buscados

Entre ellas, las de las vacantes más buscadas. En el top está la de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, con 966 candidatos para cinco plazas, que se medirán el 10 de mayo a las 10.00 horas a los exámenes de oposición; seguida de los celadores, con 527 para seis vacantes, con las pruebas antes, el 2 de mayo; y cerrando el podio, el personal de enfermería (450 para dos), el 26 de abril a las 10.00 horas. Todos ellos serán en la UJI, en una sede aún por determinar.

Oferta pública de empleo 2025 del Provincial Tabla que muestra la oferta pública de empleo 2025 del Provincial.

En el ránking, los auxiliares administrativos, con 440 candidatos para tres plazas (23 de mayo), cierran la cabecera de los puestos más disputados. El DOGV oficializó además 46 nombres de admitidos para las oposiciones de técnicos de la Administración General en el Consorcio (30 de mayo), con los exámenes en el mismo Hospital Provincial.

Según fuentes del Provincial, la OPE incluye otras 7 plazas de médico especialista, de las que aún no se han publicado los listados de profesionalesa admitidos.

14 categorías profesionales

Son 14 las categorías con vacantes en el Consorcio Hospitalario, desde logopedas, ingenieros técnicos, técnicos en laboratorio, documentación, radiodiagnóstico, radioterapia, analista e ingeniero en programación de sistemas, o administrativos -ver cuadro-.

Este trámite pone el cierre oficial a la fase de revisión de instancias y subsanación de errores, consolidando el listado final de profesionales que optarán a las plazas.