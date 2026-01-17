Javier, Manolo y Juan Carlos, ganaderos de Castellón contra el acuerdo con Mercosur: "El consumidor comprará carne hormonada"

Más de 700 millones de personas unidas en una sola zona comercial. Esto es, básicamente, lo que supone el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur, el bloque económico que aúna Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y que este sábado se firma en este último país. Y aunque en España el pacto puede beneficiar a sectores como el textil, el farmacéutico o la maquinaria, el gran damnificado será, una ve z más, el campo. Citricultores, productores de miel y, sobre todo, los ganaderos de Castellón están en pie de guerra y avisan de que van a entrar en territorio comunitario productos que no cumplen con las reglas que sí tienen que cumplir los alimentos producidos en la UE y a precios mucho más baratos. «El impacto va a ser brutal», aseguran.

Bruselas insiste en las bondades del acuerdo y destaca la existencia de cláusulas de salvaguarda y el dinero que ahorrarán las empresas europeas a la hora de exportar a Mercosur, pero a los ganaderos de Castellón todo eso no les quita el sueño. Lo que sí se lo quita es saber que no van a poder hacer frente a la llegada de toneladas y toneladas de carne barata. «Para el vacuno este acuerdo supone la ruina. Nos va a llegar carne a bajo coste de estos países, sobre todo de Brasil y Argentina, que se producen con exigencias medioambientales y sanitarias que nada tienen que ver con las nuestra. Esto se llama competencia desleal», afirma Javier Querol, propietario de una explotación de vacuno en La Todolella. «El consumidor, comprensiblemente, acabará comprando el producto más económico y eso será nuestro final», dice.

Consecuencias para el interior

Querol lleva casi 30 años al frente de su explotación (es propietario de 60 vacas) y asegura que lo que está en juego es mucho más que un sector económico. «La inmensa mayoría de las granjas de Castellón están situadas en el interior y, si nosotros cerramos, los pueblos se quedarán todavía más vacíos por no hablar de que habrá más incendios forestales», dice mientras lamenta que en las negociaciones la agricultura y la ganadería siempre son utilizadas como moneda de cambio.

"El acuerdo será la ruina para el vacuno, ya que entrará carne barata de Mercosur de forma masiva" Javier Querol — Ganadero de vacuno de La Todolella

El pacto entre la UE y Mercosur supondrá la importación de hasta 99.000 toneladas de vacuno al año con aranceles reducidos y 180.000 toneladas de carne de ave, lo que tendrá consecuencias en granjas como la de José Manuel Barrera.

A Manolo, de 48 años y propietario de una explotación avícola en Els Rosildos que antes gestionaron sus padres, le bastan muy pocas palabras para explicar lo que sucederá en Europa más pronto que tarde. «El consumidor va a comprar carne hormonada. Más barata sí, pero también de mucha menor calidad», describe tajante.

No todo es cuestión de precio

A los ganaderos no les cuesta nada imaginar cómo será su futuro y apelan al consumidor. «Todos vamos a lo barato, pero la gente tiene que valorar más la calidad. Aquí los costes son muchos más elevados porque jugamos con otras cartas. Allí dan a los animales medicamentos que nosotros tenemos prohibidos y los hormonan algo que en Europa es impensable», subraya mientras reconoce que desde las administraciones cada vez aprietan más al sector. «No lo hacen de golpe, sino que poco a poco nos van exigiendo más y más», manifiesta.

"Cada vez nos van apretando más. No lo hacen de golpe, pero nos matan poco a poco" José Manuel Barreda — Ganadero avícola de Els Rosildos

De competencia desleal habla también Juan Carlos Castel, que gestiona una explotación de porcino en La Mata. «Esos países, además de tener una mano de obra más barata, pueden suministrar antibióticos a los animales, algo que nosotros no podemos hacer. Si entra un enfermedad a la granja antes de dar el tratamiento tienes que hacer una analítica. Cuando te llegan los resultados y puedes aplicar ese tratamiento la mitad de los animales ya se han muerto», cuenta a modo de ejemplo.

Juan Carlos lamenta que las administraciones hace tiempo que están dando la espalda a la ganadería. «¿Qué si nos sentimos abandonados? No, lo siguiente. Los políticos se llenan mucho la boca hablando de lo importante que es el mundo rural y de las soluciones para que la gente no abandono el interior, pero la realidad es que las medidas no llegan», argumenta.

"¿Si nos sentimos abandonados por las instituciones? Abandonados no, lo siguiente Juan Carlos Castel — Ganadero de porcino de La Mata

Tanto Javier como Manolo y Juan Carlos, los tres miembros de la plataforma Sepricas (Sector Primario de Castellón), ven el futuro con poco optimismo. «Al final en porcino se quedarán cuatro fondos de inversión y en otras actividades ganaderas pasará igual», aventura Castell. Los tres insisten en que lo único que reivindican es vivir de su trabajo. «No se trata de que los países de Mercosur no puedan exportar a Europa, sino de que lo hagan cumpliendo las mismas reglas que nosotros», concluyen.