Los municipios de Castellón donde más ha llovido y cuándo parará de llover

Las lluvias que comenzaron el viernes en la provincia de Castellón han continuado durante la mañana de este sábado, 17 de enero, confirmando el episodio de inestabilidad anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque las precipitaciones han sido en general de carácter ligero e intermitente, han afectado a buena parte del norte provincial, donde se habían activado avisos amarillos por lluvias y tormentas, con un ambiente gris y desapacible marcado por la abundante nubosidad.

Según los datos recopilados por la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet), los mayores acumulados de lluvia se han registrado en el Baix Maestrat. Vinaròs encabeza el listado de los municipios donde más ha llovido, con 34,3 litros por metro cuadrado, seguida de Benicarló, donde se han alcanzado los 30 litros. Peñíscola, Càlig, Sant Jordi y Rossell también figuran entre las localidades con registros destacados, todos ellos por encima de los 18 litros.

La previsión para las próximas horas apunta a que las precipitaciones se mantendrán hasta, al menos, primera hora de la tarde de este sábado, aunque seguirán siendo escasas y discontinuas en el conjunto de la provincia. La nubosidad será la protagonista durante gran parte de la jornada, si bien por la tarde podrían abrirse algunos claros que permitirán ver el sol de forma puntual y durante breves momentos, antes de que anochezca.

Registro de lluvias este sábado. / AVAMET

De cara a mañana domingo, 18 de enero, el tiempo tenderá a una progresiva mejoría. Las nubes seguirán presentes, pero en mucha menor cantidad, hasta el punto de que se espera más sol que nubosidad en Castellón. Aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas en otras zonas de la Comunitat Valenciana, todo apunta a que en la provincia castellonense la lluvia irá remitiendo, poniendo fin a este episodio húmedo y dando paso a una situación más estable, al menos de forma temporal.