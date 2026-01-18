Aemet activa el 'aviso especial de fenómeno adverso' ante la llegada de la borrasca 'Harry' a Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo el aviso especial de fenómeno adverso ante la llegada, en las próximas horas, de la borrasca Harry a la provincia de Castellón y recomienda un seguimiento detallado y actualizado de esta situación a través de sus predicciones y de este tipo de alerta.

De esta forma, la semana que este lunes comienza se inicia con un escenario meteorológico adverso, frío polar debido a las bajas temperaturas, el viento y las lluvias de lunes a miércoles principalmente siendo el martes el día con peor meteorología. El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha activado para este lunes 19 de enero una alerta naranja por nevadas en el interior norte de la provincia, además de una alerta amarilla por lluvias en el litoral norte.

Según el boletín de fenómenos meteorológicos emitido por el CCE, las nevadas podrían dejar acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.200–1.300 metros, especialmente en zonas del interior norte y el Maestrat, donde el frío ya se ha dejado sentir con intensidad en las últimas horas.

La entrada de una masa de aire polar sobre la Península Ibérica determinará un tiempo inestable con nubosidad y temperaturas bajas entre 14-15 grados en máximas y 7-8 en mínimas de la zona costera, y 5º grados de máximas y cero grados en el interior de la provincia de Castellón.

Esta irrupción de la vaguada fría afectará a la Comunitat valenciana y provocará vientos marítimos que descargaran su humedad y precipitaciones sobre las localidades castellonenses. Además, los vientos racheados del norte y del noroeste moderados y fuertes se centrarían entre la noche del lunes y el miércoles por la mañana que será cuando la columna ciclogenética se irá desplazando hacia Italia.