Asebec firmará para la maquinaria cerámica un acuerdo para exportar más seguro

El sector de la maquinaria cerámica de Castellón se marca nuevos retos para este 2026 con el estreno de un acuerdo que posibilitará ampliar la estrategia de internacionalización de las empresas, a través de herramientas que mejoren la seguridad de cobro en las relaciones comerciales con clientes de otros países. Y es que la patronal Asebec firmará a finales de este mes un acuerdo con Cesce, que avanzó que la previsión es que se produzca el 27 de enero, en un acto donde se ofrecerán detalles.

Cesce es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, la agencia oficial que gestiona el seguro de crédito por cuenta del Estado, protegiendo a las empresas de riesgos de impago en sus ventas y facilitando su crecimiento y exportación. «El objetivo de este convenio es reforzar la gestión del riesgo y la competitividad del sector cerámico español. De esta manera las empresas asociadas a Asebec podrán acceder a soluciones para prevenir impagos, acceder a financiación alternativa y contar con apoyos de cara a su expansión internacional».

José Miquel, presidente de Asebec, explicó que estas semana se dará parte en la junta de este convenio pionero con la patronal de maquinaria cerámica, «para mercado nacional aunque principalmente para exterior, con la finalidad de asegurar operaciones puntuales de asociados de Asebec, con Cesce». Se trataría pues de «una póliza industrial, con la que se puede además de asegurar el cobro financiar hasta tres años una venta (si el cliente pasa el filtro del análisis de sus garantías). Es una ventaja que pueden tener».

Estudios y análisis

Vista aérea de PortCastelló. / Mediterráneo

De manera paralela, cada empresa suele tener sus pólizas contratadas. El análisis de riesgos es pertinente en cualquier transacción, y si es alta la probabilidad de que sea moroso, es difícil que se conceda un seguro. «Hay países que están cerrados y no se garantiza el pago como Irán; en Argelia sí hay muchas empresas que dan crédito y en Marruecos igual; aunque en Egipto y Turquía es más complicado. En México y Colombia suele ser más fácil porque hay empresas clientes con plantas en EEUU también; y en general en Europa también te dan seguro de crédito a la exportación, a la venta», comentan fuentes del sector de la maquinaria cerámica sobre el día a día.

Acuerdo con Mercosur

El contexto cambiante de la geopolítica internacional influye también en las relaciones comerciales de Castellón. Como ahora el contexto en Venezuela (país calificado de riesgo alto de impagos, aunque luego puede depender de si existe una relación de confianza con ciertos clientes de hace 15 ó 20 años, según apuntan empresarios). La recuperación de las relaciones con Argelia tras el bloqueo comercial fue otro punto de inflexión. O más recientemente el impacto del acuerdo con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) que, desde Asebec, recientemente, Miquel valoró como incierto, si bien «Latinoamérica es la parte del exterior en la que más trabajamos, además Marruecos o Turquía», citó.