El astroturismo da el ‘sorpasso’: furor por ver el eclipse en Castellón

Castellón es una de las zonas privilegiadas del mundo donde se podrá ver el eclipse solar total el próximo 12 de agosto, un espectáculo de la naturaleza único que ha movilizado a los astroturistas y agencias de viajes hacia la provincia, a fin de asegurarse un buen lugar desde donde observar este fenómeno fascinante, que se producirá en plena temporada alta y cuya demanda ya está impactando en una subida de precios.

Hoteles rurales y de la costa, cámpings o casas rurales cuentan con reservas desde hace tiempo, incluso de un año atrás, y hasta se han llenado por completo, en especial, con grupos de japoneses, americanos, ingleses y del resto de Europa y España. La excelente acogida ha pillado por sorpresa a los propios hosteleros, que ya preparan animaciones tematizadas y repartirán gafas especiales para la ocasión. La Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra la próxima semana del 21 al 25 de enero en Madrid será un buen escaparate para instituciones y empresas.

Y es que este eclipse solo será visible como total «en el extremo norte de la Siberia rusa, zona oeste de Islandia, Groenlandia y la mayor parte de la mitad norte de España, incluido Castellón». Según el Instituto Geográfico Nacional, el último solar total visible desde la Península Ibérica fue en 1912, aunque el último total en territorio español (solo Canarias) fue en 1959. En Castellón el último total con alta visibilidad tuvo lugar el 30 de agosto de 1905.

De un calendario tematizado a un sky bar privilegiado

En redes sociales del resort del Cámping Bravo Playa de la Ribera de Cabanes ya alude al eclipse desde enero: con gafas y un calendario de sus mascotas rotulado con este fenómeno.

Gafas y calendario tematizados en el resort Camping Bravo Playa de la Ribera de Cabanes. / Mediterráneo

Desde la dirección, Vanesa Fenollosa y Fer Fenollosa cuentan que están «llenísimos para esas fechas. Nos preguntaron ya hace un año, desde Asturias. Tenemos todo listo para que los clientes disfruten de esta maravilla este verano».

Daniel Rambla, director comercial del Gran Hotel Peñiscola, el aparthotel Alcossebre Sea Experience, Hotel Alcossebre y apartamentos Casa Azahar, recuerda que «ya desde el pasado verano detectamos el interés generado y pusimos en marcha diversas acciones. Experimentamos una demanda muy alta -de americanos, ingleses y otros países europeos- y solo en el Sea Experience ya contamos con una ocupación superior al 60% para el día del eclipse, con un precio que supera en un 50% al del año pasado en estas mismas fechas. Ofreceremos animación tematizada y regalaremos gafas».

Sky bar de Alcossebre. / Mediterráneo

Su azotea, con un Sky Bar y piscina infinita frente al mar, es uno de los ganchos «para ver este espectáculo visual único, que no ocurre con frecuencia».

Desde la patronal Ashotur, su directora comercial, Yolanda González, destacó que «en el Grau de Castelló ya hay hoteles al completo, con máximo interés de japoneses. También en Morella, en el hotel Cardenal Ram, Pablo Ripollés nos cuenta que les han sorprendido las reservas, bastantes de americanos, ya desde hace un año para ver el eclipse solar. O en Coratxà, en la Hostatgeria, Carlos Martínez resalta que están a tope y tienen el hotel completo desde hace tres años. Desde que se enteraron que la Tinença sería epicentro del eclipse generó mucho interés».

Morella. / Mediterráneo

En Els Ports, Adrián Deusdad, presidente de la asociación comarcal de empresarios Assetmico, destaca que» la ocupación rondará el 80% para las fechas del eclipse. Hay muchas reservas y es una suerte porque es algo que se verá una vez en la vida desde esta zona privilegiada». Javier Sanz, de una empresa de casas rurales y turismo activo en la zona, apunta que tiene completo «desde hace tiempo, con turismo nacional y algún extranjero. Nuestro cliente habitual es de proximidad, de la Comunitat, Aragón o Cataluña, pero esta vez viene desde más lejos para ver el eclipse». Vanesa Adell, gerente del hotel rey Don Jaime de Morella, rememora que «en agosto del 2024 ya nos preguntaron y nada más abrir la reserva se contrató el hotel entero para ingleses». Informa: Javier Ortí.

Un grupo de turistas pasea por delante del letrero turístico de Peñíscola, con el castillo al fondo. / Alba Boix

Desde el Patronato de Turismo de Peñíscola, otro enclave privilegiado, detallan a Mediterráneo que «existe un interés extraordinario y una demanda real, pero es justo en una fecha, el corazón de agosto, que se llena con o sin eclipse; pero sí hay turistas que vendrán expresamente. Las autoridades nacionales estiman que alrededor de 10 millones de personas se desplazarán a la península y nos tocará una parte». Por ello, añadieron que desde Turismo «estamos trabajando en una programación ad hoc con dos líneas diferentes: una, pedagógica y de charlas; y otra, catalogar las zonas donde se podrá ver y disfrutar mejor, para lo que hemos contactado con físicos y técnicos. Prepararemos planos para la zona sur, para evitar aglomeraciones y disfrutarlo, pues además a esa hora las playas aún están muy concurridas. Y hemos hablado con oficinas del extranjero para preparar material para turismo británico». Informa: Alba Boix.

Adriana Temprano, en su óptica de Castelló. / KMY ROS

En Castelló, Adriana Temprano, gerente y óptica-optometrista de Optom+, vende desde hace más de un año gafas seguras para ver el eclipse, «pues vienen varios, en 2026, 2027 y 2028». Con experiencia en el Consorcio Hospitalario Provincial ve clave comprarlas en establecimientos sanitarios de ópticas que pertenecen a la Conselleria de Sanidad.» Las gafas deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015 y directiva europea PPE 2016/425, que filtra más del 99.999% de la luz visible y el 100% de UV e IR, con marcado CE y etiquetas claras con información del fabricante, advertencias y límite de uso (máximo 3 minutos seguidos) para evitar daños oculares».

Protección para toda edad

Gafas homologadas a la venta en Castelló. / KMY ROS

Al respecto, la especialista advirtió que «ninguna edad está exenta de sufrir daños. Las lesiones provocadas por observar un eclipse sin protección adecuada son permanentes e incurables. Provocan retinopatía solar, similar a una quemadura por láser. Son fotoquímicas causadas por luz intensa y pueden causar escotomas, metamorfopsias, etc., que pueden aparecer horas o días después, por lo que se requerirá una atención oftalmológica urgente».

El punto álgido será al atardecer y la Luna ocultará el sol un minuto y 34 segundos. Una fusión con mucho significado para el turista japonés: Nipón significa origen del sol y la unidad de ambos astros les recuerda que hasta un amor imposible puede hacerse realidad.

Eclipse solar. / Mediterráneo

La guía: horarios en cada municipio de Castellón y los mejores lugares El astrónomo Germán Peris explica que el Planetario del Grau de Castelló , del cual es gestor, organizará actividades por el eclipse, y es nodo provincial de la Comisión Nacional del Eclipse . «La Generalitat ha activado una comisión de expertos para coordinar las actividades», avanzó.

, del cual es gestor, organizará actividades por el eclipse, y es nodo provincial de la . «La Generalitat ha activado una comisión de expertos para coordinar las actividades», avanzó. En la web del Instituto Geográfico Nacional puede consultarse a qué hora se iniciará y acabará en cada municipio; y el mapa del epicentro del 12 de agosto (eclipse solar total), el del 2 de agosto del 2027 (más visible al sur del país); y otro solar anular (26 de enero del 2028), que se verá desde la provincia. Paralelamente, cada mes sigue la observación solar habitual en el Planetario, como el 31 de enero (11.15 y 12.15 h).

Ecipse 2026. / Mediterráneo/ Instituto Geográfico Nacional

Eclipse 2027. / Mediterráneo/ Instituto Geográfico Nacional