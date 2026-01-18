Bajas temperaturas, viento y lluvia en el inicio de semana en Castellón

El frío polar debido a las bajas temperaturas, el viento y las lluvias serán protagonistas en el inicio de semana, de lunes a miércoles, en la provincia de Castellón siendo el martes el día con peor climatología. Según afirmó ayer el catedrático en Meteorología de la Universitat Jaume I, José Quereda, en declaraciones a Mediterráneo, la entrada de una masa de aire polar sobre la Península Ibérica «determinará un tiempo inestable con nubosidad y temperaturas bajas entre 14-15 grados en máximas y 7-8 en mínimas de la zona costera, y 5º grados de máximas y cero grados en el interior de la provincia de Castellón.

Esta irrupción de la vaguada fría afectará a la Comunitat valenciana y provocará vientos marítimos que descargaran su humedad y precipitaciones sobre las localidades castellonenses. Además, los vientos racheados del norte y del noroeste moderados y fuertes se centrarían entre la noche del lunes y el miércoles por la mañana que será cuando la columna ciclogenética se irá desplazando hacia Italia.

Quereda destacó que en la actualidad se aprecia una anomalía en el mar que actualmente presenta 15 grados, unos dos grados menos con respecto a los 13 de su valor medio.

¿Y el tiempo de hoy?

Por otra parte, y por lo que respecta al tiempo de hoy domingo, este tenderá a mejorar. Las nubes seguirán presentes, pero en mucha menor cantidad, hasta el punto de que se espera más sol que nubosidad en Castellón, por lo que la lluvia irá remitiendo, poniendo fin a este episodio húmedo y dando paso a una situación más estable.