La llegada de la borrasca Harry eleva la alerta en Castellón: Ojo con la lluvia y la nieve

Después de la calma... llega la tormenta. Castellón encara el inicio de la semana bajo un escenario meteorológico adverso. El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha activado para este lunes 19 de enero una alerta naranja por nevadas en el interior norte de la provincia, además de una alerta amarilla por lluvias en el litoral norte, ante la inminente llegada de la borrasca mediterránea Harry.

Según el boletín de fenómenos meteorológicos emitido por el CCE, las nevadas podrían dejar acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.200–1.300 metros, especialmente en zonas del interior norte y el Maestrat, donde el frío ya se ha dejado sentir con intensidad en las últimas horas.

Las bajas temperaturas registradas este fin de semana refuerzan la previsión de nieve. Según datos de Avamet, municipios del interior de Castellón han marcado mínimas muy bajas, como El Toro (-8,8 ºC), Villanueva de Viver (-2,6 ºC) o Villahermosa del Río (-1,5 ºC), valores que facilitan la acumulación de nieve cuando lleguen las precipitaciones.

Temperatura mínima en Castellón El Toro: -8,8

Villanueva de Viver: -2,6

Villahermosa del Río: -1,5

Xodos: -1,3

Vilafranca: -0,6

Jérica: -0,4

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la cota de nieve en torno a los 1.200-1.400 metros en el tercio norte de la Comunitat Valenciana, con heladas débiles en el interior y un descenso de las temperaturas mínimas.

Lluvias en el litoral y atención al mar

Además de la nieve, el episodio vendrá acompañado de lluvias en el litoral norte de Castellón, donde podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, motivo por el cual se ha activado el aviso amarillo.

La situación marítima también será adversa. Aemet prevé un empeoramiento del estado de la mar, con viento del norte y olas que el martes podrían alcanzar entre 4 y hasta 6 metros de altura, dentro de un fuerte temporal costero que afectará al Mediterráneo occidental. Por este motivo, se ha establecido también alerta por fenómenos costeros en el norte de Alicante.

Aunque el episodio comenzará a notarse a partir de la tarde del lunes, será el martes 20 de enero cuando se espera el momento más adverso del temporal, con nevadas copiosas en el interior de Castellón, lluvias localmente fuertes en el litoral y un mar muy alterado.