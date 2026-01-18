García Valls: "Frente al ruido político, hay un Gobierno en España que protege Castellón"

Han pasado ya dos años desde que asumió su cargo como subdelegada del Gobierno en Castellón. ¿Qué balance hace?

Han sido dos años intensos donde la prioridad ha sido aterrizar las grandes cifras macroeconómicas en la realidad de la provincia. Hoy Castellón avanza con un mercado laboral robusto con un 151% más de contratos indefinidos que en 2018, con miles de castellonenses beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones que supone 386 euros más que en 2018. Hemos desbloqueado infraestructuras que llevaban décadas en un cajón, como el acceso ferroviario al puerto, el corredor mediterráneo o las inversiones en el litoral. Mi balance es que, frente al ruido político de la derecha, hay un Gobierno en España que gestiona, protege y moderniza la provincia de Castellón.

De los casos de corrupción a la escasa estabilidad en las relaciones con los socios, la gobernabilidad en Moncloa se ha visto comprometida en distintas ocasiones esta legislatura. ¿Existe capacidad para seguir adelante así?

Absolutamente. La mejor respuesta a la inestabilidad que intentan generar es la contundencia de los datos. España no solo cierra 2025 liderando el crecimiento en Europa con un 2,9% del PIB, sino que hemos logrado reducir la deuda pública en 22 puntos. Esos datos se traducen en confianza real que genera este gobierno: el IBEX 35 está en máximos históricos y en el último año se han creado casi 50.000 nuevas empresas. Y lo más importante, llega a las familias: tenemos un récord de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social y más de 800.000 pymes beneficiadas por los fondos europeos. La legislatura avanza porque hay una agenda que funciona, se cumple y mejora la vida de la gente.

Otro año más sin los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué impacto tiene para el desarrollo de nuevos proyectos en la provincia?

Evidentemente, siempre es mejor tener nuevas cuentas, pero la solvencia técnica y económica del Gobierno permite que ningún proyecto clave de la provincia se quede atrás. Prorrogar unos presupuestos es un mecanismo constitucional previsto. La administración del Estado sigue funcionando con total normalidad. Y no es una opinión, es una realidad que cualquier ciudadano puede comprobar. Solo en estos últimos meses hemos adjudicado 19,9 millones para la conservación integral de toda la AP-7 en la provincia, 28,6 millones para remodelar los enlaces de la N-340 en Orpesa, 6,7 millones para humanizar la travesía de Vinaròs, se ha licitado 15,7 millones para rehabilitar la A-23 en Segorbe-Altura. Hemos concedido 4,37 millones de euros en incentivos regionales a cuatro proyectos industriales de la provincia y se acaba de aprobar el impacto ambiental para conectar las desaladoras de Moncofa con un nuevo depósito de 80.000 m³ en Onda y la de Orpesa con el Consorcio de Pla de l’Arc. Y son solo algunos ejemplos.

La Diputación viene denunciando una deuda de hasta 200 millones de euros del Gobierno central con las entidades locales de la provincia. ¿Recibirán los municipios los fondos pendientes?

Seamos claros: hablar de deuda es construir un relato político falso. No existe tal impago, existe un calendario de liquidaciones ordinario. Lo que hay es deslealtad institucional al intentar convertir un trámite contable en un agravio. La única realidad es que el Gobierno de Sánchez está aumentando las aportaciones a los ayuntamientos y diputaciones, tanto en volúmenes absolutos como en términos históricos. La financiación local ha crecido un 32% frente a la etapa de Rajoy.

¿Cómo beneficiará a Castellón el nuevo sistema de financiación autonómico?

Garantizando que la Generalitat tenga los recursos suficientes para que funcione nuestra sanidad, educación, dependencia… en definitiva, nuestro Estado del Bienestar. El nuevo modelo propuesto por el Gobierno aporta a la Comunitat Valenciana 3.670 millones más al año respecto al sistema vigente, casi un 18% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo actual. Con esta propuesta, la Generalitat podrá multiplicar por 12 el presupuesto de vivienda o construir 18.000 al año; blindar la sanidad pública construyendo 200 centros de salud y decenas de hospitales; doblar la plantilla de docentes o construir 300 institutos o 450 colegios públicos, así como multiplicar por 7 la atención a la dependencia.

La agricultura y la pesca atraviesan momentos difíciles por decisiones europeas, como el acuerdo con Mercosur o las limitaciones en las jornadas de faena. ¿Prepara el Gobierno medidas para mitigar el impacto de estas políticas?

España no puede vivir de espaldas a un mercado de 700 millones de personas donde nuestros vinos, aceites y empresas de servicios pagaban aranceles injustos que desaparecerán. Pero la apertura no puede ser a cualquier precio, por eso el acuerdo firmado incluye, gracias a la presión de España, cláusulas de salvaguardia que nos permitirán cerrar la puerta si detectamos un daño real a nuestros productores y las cláusulas espejo para que en nuestros supermercados no haya productos que no cumplan las mismas exigencias sanitarias y ambientales. Por otro lado, quien dirige la política pesquera en la Unión Europea e impone los recortes de días es la derecha europea. La postura del Gobierno es clara en la defensa del sector. No compartimos que la sostenibilidad se consiga amarrando la flota, sino modernizándola. Y lo demostramos con 1,6 millones para cambiar redes en el Mediterráneo y 9,7 millones transferidos a la Comunitat para 2025. La derecha siempre recorta, nosotros ponemos los recursos.

Momento de la entrevista con la subdelegada. / MANOLO NEBOT

El sector azulejero afronta la nueva normativa de emisiones de Bruselas. ¿El Gobierno español defenderá los intereses del clúster con la misma firmeza que otros países, como Francia, Alemania o Italia, han hecho con las restricciones a vehículos de combustión?

Rotundamente sí, siempre lo hemos hecho. Para este Gobierno la defensa de la cerámica de Castellón ha sido siempre una prioridad. De hecho, esta misma semana hemos visto como Ascer se ha reunido con el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. La defensa del sector la hacemos mediante dos herramientas: diplomacia en Bruselas e inversión en España.

La prolongación de la A-7 hacia el norte sigue sin novedades a pesar del creciente congestionamiento de la AP-7. ¿Qué planes tiene el Gobierno para desarrollar esta infraestructura clave para la provincia y cuándo se verán avances reales?

Primero quiero recordar que la AP-7 tiene más tráfico porque este Gobierno cumplió su palabra y levantó los peajes que había prorrogado el Gobierno del PP. Eso supuso un ahorro de más de 300 millones al año de los conductores y transportistas de la Comunitat. El Ministerio actuará sobre lo que ya tenemos para ganar capacidad de forma inmediata. De hecho, el ministro Óscar Puente anunció una inversión de 40,3 millones para el tercer carril en tramos que van de Almenara a Castelló Sur. Además, la situación también mejorará cuando PortCastelló esté definitivamente conectado con el corredor mediterráneo ya que mucha de la mercancía que ahora sale y entra del puerto en camiones, lo hará a través del ferrocarril.

El acceso sur a PortCastelló se erige como una de las grandes obras del 2026. ¿Se completarán los trabajos antes de fin de año y circularán trenes en 2027?

Ese es el objetivo, que los trenes circulen en 2027. Hablamos de una inversión de 335,5 millones que sacará a nuestro puerto del aislamiento conectándolo al corredor mediterráneo. Un Corredor que con los gobiernos del PP sufrió una parálisis total y gracias a la apuesta decidida del Gobierno de Sánchez, movilizando la cifra histórica de 5.500 millones ejecutados, más de 6.600 adjudicados y más de 8.300 licitados, ya podemos visualizar un puerto de Castellón conectado con Europa por tren de mercancías.

La doble plataforma del AVE entre Castelló y València sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Veremos algún avance este año?

Espero que 2026 sea el año decisivo porque estamos avanzando en la pieza angular de todo el sistema: el túnel pasante de Valencia. Hay que explicarlo bien: la doble plataforma hasta Castellón (una obra estimada en 1.170 millones) pierde eficacia si tiene que entrar en la estación del Norte, obligados a invertir la marcha. Por eso, el Ministerio está volcando recursos en el proyecto del eje pasante. Hablamos de la mayor operación ferroviaria de la historia de la Comunitat: una inversión global que superará los 2.600 millones de euros para construir la nueva estación central subterránea y el túnel que cruzará València bajo tierra y posibilitará la doble plataforma en el trayecto a Castelló. Ya hemos superado la fase ambiental y ahora los técnicos están definiendo el trazado para licitar las obras.

En el corredor mediterráneo se prevé un impulso clave con la implantación del ancho internacional entre Castelló y Vandellòs, que obligará a cortar la circulación. ¿Cómo y desde cuándo se verán afectados los usuarios por los trabajos?

Estamos ante una de las obras más complejas y necesarias del Corredor con una inversión superior a los 120 millones para cambiar el ancho de vía y conectarnos definitivamente con Europa en 2027. Una obra de este calibre, que actúa sobre la vía existente, conlleva inevitablemente afectaciones al servicio. Los técnicos de Adif están terminando de definir la estrategia con el objetivo prioritario de minimizar las molestias y reducir tiempos. El Gobierno garantizará planes de transporte alternativo para que la movilidad esté siempre asegurada.

El proceso de revisión de los deslindes por parte de Costas sigue afectando puntos de la provincia, como Almassora o Xilxes, mientras aún hay muchas actuaciones pendientes para frenar la regresión del litoral. ¿No considera que esta revisión debería realizarse después de llevar a cabo las actuaciones que protejan el litoral?

La tramitación de los deslindes es un proceso administrativo que sigue su curso reglado gobierne quien gobierne. Ahora bien, hay que reconocer que el único gobierno que ha hecho por la protección de la costa en la provincia de Castellón es el de Pedro Sánchez que ha movilizado una inversión histórica de casi 30 millones para proteger el litoral de la provincia.

Hay que recordar de dónde venimos: de la parálisis absoluta del Partido Popular, que dejó los expedientes olvidados en un cajón. La realidad son las obras de estabilización de Almenara-La Llosa (casi 6 millones) y las de Nules (4,7 millones) ya han finalizado. En ejecución 7,87 millones en Moncofa, más de 680.000 euros en Xilxes y actuaciones de mejora en Burriana. Nunca antes se había ejecutado tanta inversión simultánea en nuestra costa