La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda

Está bastante extendida la creencia de que Cal Paradís fue el primer restaurante de Castellón que consiguió una estrella Michelin. No lo es: hubo tres que lograron este galardón bastantes años antes. El hecho de que, décadas atrás, la información no fluyera como lo hace ahora, o que la gastronomía no tuviera entonces tanta importancia mediática puede estar detrás de esta confusión. No ayuda tampoco que el rastro en internet sobre estos establecimientos sea casi nulo. El caso es que poca gente se enteró.

El primero en la Comunitat

Y lo cierto es que en 1975 El Figón, junto a la playa de las Fuentes de Alcossebre, hizo historia. Con José Luis Herráiz a los fogones se convirtió, junto al restaurante Viveros de Valencia, en el primero de la Comunitat en conseguir la estrella, que conservó hasta 1977. Lorenzo Pauner tenía entonces unos 20 años y trabajaba de camarero, y conserva todavía un recuerdo muy vivo. “Estaba especializado en cocina francesa, que era la que estaba más de moda en ese momento. Realizábamos muchas preparaciones delante del comensal, como los flambeados. El solomillo a la pimienta era muy popular”.

La carta de El Figón. / Mediterráneo

Su clientela incluía muchos extranjeros, que se habían comprado chalets por la zona, y personalidades como Kubala o Nuria Espert, rememora. ¿Y por qué no es conocido que obtuvo el galardón de Michelin? Quizás porque ni siquiera los propios implicados le dieron mucha importancia. «En el momento hubo satisfacción, pero poco más. Yo no sabía ni que habíamos sido los primeros en Castellón», relata. El restaurante perdió la estrella cuando empezó a abrir solo en temporada alta turística, algo que la guía penaliza. No obstante, la publicación continuó calificándolo como Recomendado.

Tras el cierre del local, a mediados de los 80, Lorenzo Pauner compró el edificio en el que estaba pero no lo volvió a abrir. De hecho, en 2013 el recinto sufrió un incendio que lo calcinó por completo.

Imagen de los bomberos apagando el incendio que calcinó el restaurante. / Consorcio Provincial de Bomberos

Estrellas en el Grau

En 1982 llegó la segunda estrella para Castellón. El Rafael, en el Grau de Castelló, tocó el cielo tan solo dos años después de su apertura gracias a su cocina marinera y su apuesta por el producto de primera calidad. La perdió en 1984, pero continuó una exitosa trayectoria que lo convirtió en un clásico de la ciudad. Con cambio de propietarios de por medio, tras el cierre obligado por la pandemia ya no volvió a abrir, y hoy en su fachada cuelga el cartel de Se vende.

Sala del restaurante Rafael del Grau de Castelló. / Mediterráneo

Hubo que esperar hasta 1988 para la tercera estrella, que recayó de nuevo en un establecimiento del distrito marítimo: Nina y Angelo, que conservó el galardón hasta 1991. Con la marcha de sus propietarios, el local, un bonito edificio histórico en el paseo Buenavista, acogió a otro restaurante, el Mare Nostrum. Un edificio de viviendas ocupa el espacio ahora.

Cinco ‘estrellados’

En la actualidad, son cinco los establecimientos con estrella Michelin en Castellón. En noviembre de 2013 la consiguió Miguel Barrera, de Cal Paradís (Vall d’Alba), y tres años después tocó el turno de Raúl Resino (Benicarló). En 2021, Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci se coronaron en Atalaya (Alcossebre). Y en la última gala, en Málaga, dos restaurantes de la provincia lograron el galardón: Llavor (Orpesa) y Rubén Miralles (Vinaròs).