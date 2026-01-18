El mapa mundi de los morosos: Castellón exporta a 13 países con riesgo alto de impago
Son naciones de cuatro continentes calificados como ‘alerta roja’ a la hora de hacer negocios.
La demanda de seguros abarca azulejo, cítricos y muebles.
A las empresas de Castellón les preocupa cobrar cuando salen a hacer negocios, ya sea en España pero sobre todo en el exterior. Y la espada de Damocles de la geopolítica internacional siempre es un factor a tener en cuenta, al influir la estabilidad política de cada región en la seguridad de cobro de las transacciones comerciales.
Según el informe más reciente del ICEX respecto al 2025, en Castellón 3.175 compañías exportaron de forma regular sus productos por todo el mundo y, de este bloque, hay un listado de 13 países, ubicados en cuatro de los cinco continentes (todos salvo Oceanía) que están calificados por analistas como de alto riesgo -se puede consultar en el mapa del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación)-.
En el periodo de enero a octubre del pasado año -correspondiente a la última actualización- las ventas desde Castellón a estas zonas con mayor peligro de sufrir impagos alcanzaron un montante de 241 millones de euros, apenas un 3% del total del pastel global.
Más del 50%, con problemas
En general, hay cada vez más empresas preocupadas por los impagos en operaciones en el exterior pero también en España. Azulejo y cítricos suelen ser sectores que los contratan, pero también otros de la industria y del mueble. Un estudio de ámbito nacional de Crédito y Caución e Iberinform sobre gestión de riesgos señala que más de la mitad de empresas admite tener problemas serios para asegurar el cobro de sus exportaciones.
Desde Cesce, actor clave en la internacionalización de las empresas, detallan que actualmente con sus seguros a la exportación se cubren los riesgos comerciales de más de 250 empresas de la provincia de Castellón (y un montante superior a los 1.600 millones de euros). «Los capitales asegurados diferenciados en mercado nacional y en exportación superan los mil millones de euros cada uno (el capital máximo que se abonaría en caso de impago del cliente)», detallan desde la compañía.
El producto que más suelen contratar desde la provincia de Castellón es el Master Oro Integral, «puesto que más de la mitad de clientes de Castellón, un 56%, la utilizan. Master Oro da soluciones de cobertura en todo el mundo y cubre riesgos comerciales y políticos de hasta el 95% del valor de la factura», aseveran.
El alcance es notable. «Cesce monitoriza para sus clientes de Castellón el riesgo de insolvencia de mas de 39.000 empresas con su Agencia de Información del Grupo Informa D&B, todo en tiempo real y al detalle», manifiestan. Además, los principales mercados que suelen cubrir -en relación a la demanda castellonense- son España, países de la Unión Europea, EEUU y norte de África, con especial relevancia de Marruecos.
El clúster cerámico
«Azulejo y esmaltes son los sectores en cabeza donde Cesce lidera desde hace más de 25 años las soluciones de mitigación de riesgo para exportar; y otros de interés son la maquinaria y bienes de equipo cerámicos, con estrecha relación con Asebec», aseveran. Por último -agregan-, «no hay que restar importancia al agroalimentario y, en especial, al citrícola (mayoristas, cooperativas y distribuidores) y en menor medida, el mueble».
Para los analistas de Cesce, «sin duda han sido años difíciles para la industria de Castellón con los sucesivos problemas en asuntos clave como energía, materias primas o ahora los aranceles y la competencia internacional, pero como siempre sus empresas han sabido innovar, competir y reinventarse y desde Cesce, como en los últimos 50 años, siempre tendrán un aliado para seguir mitigando riesgos y afrontando desafíos». Desde la Cámara de Comercio de Castellón también disponen de un Servicio de Recobro de Deuda Internacional y nacional, «para deudas a partir de 250 euros y de más de 100.000».
Nuevo informe actualizado de riesgos para 2026: de Venezuela a Rusia
Otra compañía dedicada a la cobertura de riesgos a la exportación, Crédito y Caución, cuenta con 160 asegurados exportadores de la provincia de Castellón; y abarcan a 137 países y más de 9.600 empresas extranjeras clasificadas.
Los principales sectores a los que pertenecen sus clientes en la provincia son de cerámica, frutas y hortalizas; y metalurgia del aluminio. "En cuanto a las perspectivas de riesgo y morosidad, se estudia caso por caso (cada país), ya que cada uno cuenta con unas perspectivas distintas", indican.
En cuanto a la influencia internacional, Crédito y Caución acaba de publicar un informe sobre la situación geopolítica con la que ha arrancado 2026, con alusiones a EE.UU, Venezuela, Irán, Groenlandia, etc, con análisis de economistas expertos de Atradius.
Más datos
- América Latina. Cinco países clave
Las relaciones comerciales de Castellón con América Latina abarcan cinco países. Mientras Brasil, Chile y México están catalogados como riesgo medio para cobrar ventas internacionales, las exportaciones con territorios como Venezuela y Argentina están calificadas con un riesgo comercial elevado.
- Mercosur. Más de 100 exportadores habituales
Las relaciones comerciales con la zona de Mercosur tienen como agentes a 110 empresas de Castellón exportadoras habituales (durante el último periodo publicado por el ICEX en 2025). Se movió un negocio de 110 millones de euros.
- África. Argelia y Nigeria, en alerta roja
En el continente africano, de los cuatro países con los que Castellón ha generado alguna venta exterior en 2025, Argelia y Nigeria aparecen en el mapa con el riesgo rojo, extremo, frene al riesgo medio de Marruecos y Sudáfrica.
- Asia. Entre el riesgo bajo, medio y alto
En Asia Castellón efectúa operaciones con países de riesgo bajo de impago (como China-Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán). Pero también medio (China e India) e incluso con alta probabilidad de morosidad (como Intondesia y Tailandia).
- Con riesgo. EEUU y parte de Europa.
Estados Unidos se sitúa con riesgo comercial medio. Y en la UE Letonia y Estonia tienen riesgo alto de impago; y de fuera, también Bulgaria, Croacia, Lituania, Rumanía y Rusia.
Fuente: Mapa de riesgo-país Cesce.
