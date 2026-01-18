El mapa mundi de los morosos: Castellón exporta a 13 países con riesgo alto de impago

A las empresas de Castellón les preocupa cobrar cuando salen a hacer negocios, ya sea en España pero sobre todo en el exterior. Y la espada de Damocles de la geopolítica internacional siempre es un factor a tener en cuenta, al influir la estabilidad política de cada región en la seguridad de cobro de las transacciones comerciales.

Según el informe más reciente del ICEX respecto al 2025, en Castellón 3.175 compañías exportaron de forma regular sus productos por todo el mundo y, de este bloque, hay un listado de 13 países, ubicados en cuatro de los cinco continentes (todos salvo Oceanía) que están calificados por analistas como de alto riesgo -se puede consultar en el mapa del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación)-.

En el periodo de enero a octubre del pasado año -correspondiente a la última actualización- las ventas desde Castellón a estas zonas con mayor peligro de sufrir impagos alcanzaron un montante de 241 millones de euros, apenas un 3% del total del pastel global.

Más del 50%, con problemas

PortCastelló crece en todos los tráficos. / LEV_020

En general, hay cada vez más empresas preocupadas por los impagos en operaciones en el exterior pero también en España. Azulejo y cítricos suelen ser sectores que los contratan, pero también otros de la industria y del mueble. Un estudio de ámbito nacional de Crédito y Caución e Iberinform sobre gestión de riesgos señala que más de la mitad de empresas admite tener problemas serios para asegurar el cobro de sus exportaciones.

Desde Cesce, actor clave en la internacionalización de las empresas, detallan que actualmente con sus seguros a la exportación se cubren los riesgos comerciales de más de 250 empresas de la provincia de Castellón (y un montante superior a los 1.600 millones de euros). «Los capitales asegurados diferenciados en mercado nacional y en exportación superan los mil millones de euros cada uno (el capital máximo que se abonaría en caso de impago del cliente)», detallan desde la compañía.

El producto que más suelen contratar desde la provincia de Castellón es el Master Oro Integral, «puesto que más de la mitad de clientes de Castellón, un 56%, la utilizan. Master Oro da soluciones de cobertura en todo el mundo y cubre riesgos comerciales y políticos de hasta el 95% del valor de la factura», aseveran.

El alcance es notable. «Cesce monitoriza para sus clientes de Castellón el riesgo de insolvencia de mas de 39.000 empresas con su Agencia de Información del Grupo Informa D&B, todo en tiempo real y al detalle», manifiestan. Además, los principales mercados que suelen cubrir -en relación a la demanda castellonense- son España, países de la Unión Europea, EEUU y norte de África, con especial relevancia de Marruecos.

El clúster cerámico

«Azulejo y esmaltes son los sectores en cabeza donde Cesce lidera desde hace más de 25 años las soluciones de mitigación de riesgo para exportar; y otros de interés son la maquinaria y bienes de equipo cerámicos, con estrecha relación con Asebec», aseveran. Por último -agregan-, «no hay que restar importancia al agroalimentario y, en especial, al citrícola (mayoristas, cooperativas y distribuidores) y en menor medida, el mueble».

Para los analistas de Cesce, «sin duda han sido años difíciles para la industria de Castellón con los sucesivos problemas en asuntos clave como energía, materias primas o ahora los aranceles y la competencia internacional, pero como siempre sus empresas han sabido innovar, competir y reinventarse y desde Cesce, como en los últimos 50 años, siempre tendrán un aliado para seguir mitigando riesgos y afrontando desafíos». Desde la Cámara de Comercio de Castellón también disponen de un Servicio de Recobro de Deuda Internacional y nacional, «para deudas a partir de 250 euros y de más de 100.000».

Contenedores de exportación. / Europa Press

Nuevo informe actualizado de riesgos para 2026: de Venezuela a Rusia

Otra compañía dedicada a la cobertura de riesgos a la exportación, Crédito y Caución, cuenta con 160 asegurados exportadores de la provincia de Castellón; y abarcan a 137 países y más de 9.600 empresas extranjeras clasificadas.

Los principales sectores a los que pertenecen sus clientes en la provincia son de cerámica, frutas y hortalizas; y metalurgia del aluminio. "En cuanto a las perspectivas de riesgo y morosidad, se estudia caso por caso (cada país), ya que cada uno cuenta con unas perspectivas distintas", indican.

En cuanto a la influencia internacional, Crédito y Caución acaba de publicar un informe sobre la situación geopolítica con la que ha arrancado 2026, con alusiones a EE.UU, Venezuela, Irán, Groenlandia, etc, con análisis de economistas expertos de Atradius.