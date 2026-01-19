Aemet modifica su previsión para Castellón por la llegada de la borrasca Harry

La borrasca Harry se ha situado sobre España y llega con la amenaza de fuertes vientos, lluvias y nieve en cotas altas. El fenómeno meteorológico, sin embargo, no afectará por igual a todos los territorios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a través de sus avisos, es la que está tratando de modular la intensidad prevista en cada provincia.

Y en el caso de Castellón, las últimas horas han traído novedades en lo que a la previsión meteorológica se refiere.

Alerta amarilla

Así, Aemet había activado la alerta naranja en el interior norte de la provincia para al martes, por nevadas que podían dejar acumulados de más de 20 centímetros a partir de los 1.200 metros.

Sin embargo, la agencia ha revisado su previsión y la ha rebajado a amarilla, con acumulados de 10 centímetros.

Lo que sí se mantiene es el nivel de alertas por fenómenos costeros en Castellón por vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8), que originarán olas de hasta cuatro metros. "El efecto del oleaje se puede ver incrementado por la marejada ciclónica", indican desde Aemet.

Lluvia en Castellón

Lo que sí que parece seguro de cara a la jornada del martes es que habrá que coger el paraguas en prácticamente toda la provincia, aunque en principio no se esperan acumulados muy altos. Lo muestra el modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet. Esta es la situación esperable entre las 6.00 y las 12.00 horas.

Probabilidad de lluvia en Castellón entre las 6.00 y las 12.00 horas. / Aemet

De cumplirse las previsiones, la lluvia caerá durante todo el día, y tendrá continuidad el miércoles, aunque con menos intensidad.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: