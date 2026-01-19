Borrasca Harry: Benicarló activa la vigilancia en la Ratlla del Terme ante el temporal marítimo

Benicarló se prepara para el temporal marítimo previsto para este martes, después de la activación del nivel naranja por fenómenos costeros en Castellón, con especial atención a la Ratlla del Terme, uno de los puntos más sensibles del litoral del municipio.

Alerta naranja por fenómenos costeros

La previsión por la borrasca Harry apunta a un temporal marítimo provocado por vientos del norte de entre 55 y 70 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7 a 8, que pueden generar olas de hasta cuatro metros. Según se indica, el efecto del oleaje puede verse incrementado por la marejada ciclónica, lo que eleva el riesgo en el litoral.

Este episodio ha llevado a distintos ayuntamientos de la provincia, como Moncofa, Almenara o Peñíscola, a adoptar medidas preventivas ante la situación marítima adversa.

Seguimiento constante desde la Policía Local

En el caso de Benicarló, la Policía Local se mantiene pendiente de la evolución del temporal y de las lluvias, adaptando su actuación según cómo se desarrolle el episodio.

La Ratlla del Terme, punto crítico

La zona más conflictiva ante este tipo de temporales es la Ratlla del Terme. Cuando el temporal marítimo se intensifica, es necesario tapar el paso del agua para evitar que el mar suba hasta la rambla de Alcalá.

Sin embargo, si al temporal se suman precipitaciones, la actuación debe ser la contraria: abrir el paso para facilitar el desagüe del agua hacia el mar. Por este motivo, los servicios municipales permanecen en alerta constante, ya que la respuesta depende del origen del caudal, si procede del mar o de la lluvia.

Atención a la evolución del episodio

Desde el municipio se mantiene un seguimiento continuo de la situación, a la espera de la evolución del temporal marítimo y de las posibles lluvias asociadas al episodio. Asimismo, recomiendan evitar acercarse a espigones y rocas, no pasear por paseos marítimos ni zonas próximas al mar, no aparcar en zonas inundables o próximas a la costa y mantenerse informado a través de los canales oficiales.